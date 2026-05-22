ВС РФ провели пуски ракет различных классов в ходе второго этапа ядерных учений

В ходе второго этапа учений ядерных сил Вооруженных сил (ВС) РФ выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет воздушного базирования. Об этом 22 мая сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что к тренировкам привлекались наземная, морская и авиационная составляющие ядерных сил. По данным Минобороны, все поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

В это де жень начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о готовности к проведению второго этапа учений ядерных сил. По его словам, к тренировкам привлечены органы военного управления, соединения и воинские части боевого применения ядерного оружия Вооруженных сил России и Белоруссии.

В этот же день Путин добавил, что использование ядерного оружия является исключительной мерой обеспечения безопасности страны. Глава государства отметил, что практические пуски баллистических и крылатых ракет будут отработаны в процессе совместных учений.