Военкор Сладков: Запад усилил снабжение ВСУ дронами с ИИ, распознающими ВС РФ

Те дроны, которые могут отличать военные номера, реагируют на какие-то косвенные или прямые разведывательные признаки принадлежности транспорта, заявил журналист и документалист

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Запад значительно усилил снабжение ВСУ беспилотниками с ИИ, ориентированными на распознавание военной техники и личного состава Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС заявил военный корреспондент, журналист и документалист Александр Сладков.

"Явно то, что Запад сегодня значительно усилил снабжение ВСУ, в том числе беспилотными летательными аппаратами с ИИ, ориентированными на военные машины. Те, которые могут отличать военные номера, реагируют на какие-то косвенные или прямые разведывательные признаки принадлежности транспорта, объекта, группы людей к российской армии", - сказал Сладков.