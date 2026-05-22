Поддубный: ВСУ применяют БПЛА Hornet для огневого контроля в тыловых районах СВО

Евгений Поддубный
Источник изображения: © Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

При этом в основном в арсенале украинских боевиков низколетящие дешевые дроны, заявил военный корреспондент

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Украинские военнослужащие применяют беспилотник Hornet американского производства для огневого контроля в тыловых районах зоны СВО, при этом основу ударных возможностей ВСУ составляют низколетящие дешевые дроны. Таким мнением поделился с ТАСС Герой России заместитель гендиректора ВГТРК, военный корреспондент Евгений Поддубный.

"Дешевые, трудно уничтожаемые, низколетящие, малозаметные цели для нашей ПВО - это сейчас основа ударных возможностей противника. И они будут наращивать их использование. Будут использовать американские БПЛА. Может быть, не для ударов в глубину России, но уже сейчас используют для огневого контроля над тыловыми районами в зоне СВО. Я имею в виду БПЛА Hornet. Будут использовать немецкие беспилотники, как используют британские технологии на воде", - сказал он.

По мнению Поддубного, интенсивность применения беспилотников будет расти по мере продолжения боевых действий. "Хотя уже сейчас она огромна. Бывает, что на определенных направлениях в воздухе одновременно находятся до 5 тыс. дронов", - добавил он.

В Минобороны РФ ранее сообщали, что беспилотники Hornet на основе технологий искусственного интеллекта применяются ВСУ для автономного поиска и поражения целей. Глава ДНР Денис Пушилин в середине апреля сообщал, что ВСУ атакуют ими гражданские объекты, в том числе автобусы и жилые дома в Горловке.

