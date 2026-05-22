Заряды на «Кинжалах» и «машина мечты». Путин и Лукашенко провели тренировку ядерных сил

Путин и Лукашенко по видеосвязи провели совместную тренировку ядерных сил

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели первую совместную тренировку ядерных сил. Москва и Минск никому не угрожают, но готовы «защищать совместное Отечество от Бреста до Владивостока», сказал Лукашенко. Он также проконтролировал нанесение условного ракетного ядерного удара и оценил работу ОТРК «Искандер-М». Минобороны РФ в завершающий день учений сообщило о доставке ядерных боеприпасов в Белоруссию и оснащении гиперзвуковых ракет «Кинжал» специальными боевыми частями. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели совместную тренировку ядерных сил. Главы государств связались по видео-конференц-связи, сообщает БелТА.

«Действительно, это первая такая совместная тренировка. Но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы, министры обороны проводят ее ежеквартально. Но без нас [президентов]», — отметил Лукашенко.

По его словам, Белоруссия и РФ никому не угрожают, однако они готовы «всячески защищать наше совместное Отечество от Бреста до Владивостока». «Коль что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться», — подчеркнул он.

Лукашенко заверил, что российские генералы, которые сейчас находятся в Белоруссии, довольны совместной работой. Он выразил надежду, что запланированные мероприятия пройдут нормально.

«Естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем этим заниматься, защищая жизнь наших людей»,

— добавил президент Белоруссии.

Перед этим Лукашенко посетил ракетную бригаду в Осиповичском районе по подготовке к боевому применению ядерного оружия. Он осмотрел командный пункт и парк техники ракетной бригады, в частности, пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

«Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие»,

— прокомментировал он.

Также белорусскому лидеру продемонстрировали нанесение условного ракетного ядерного удара — электронного пуска. Как уточнил командир ракетной бригады Александр Кравцов, непосредственного запуска ракеты не было, однако весь цикл и все режимы были отработаны в полном объеме.

«Отличие только в том, что изделие не уходит с направляющей пусковой установки. Боевой и учебный циклы проходят полностью одинаково. В данном случае пуск состоялся штатно. Главе государство было все доложено, показано», — объяснил Кравцов в разговоре с журналистами.

Утром 21 мая Минобороны РФ сообщило о доставке ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения белорусской ракетной бригады. Там военнослужащие выполнили учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков, добавило ведомство.

ВС России с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В рамках тренировок отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. В учениях задействованы более 64 тысяч человек личного состава, свыше 200 ракетных установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля, а также 13 подводных лодок, из которых восемь — стратегического назначения.

Очередь «Ярсов» и «Кинжалов»

21 мая Минобороны РФ показало кадры работы соединений Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, Дальней авиации, а также Ленинградского и Центрального военных округов. Они отработали приведение сил в боевую готовность к проведению ракетных пусков.

Так, подвижные грунтовые комплексы «Ярс» вышли на маршруты патрулирования и заняли позиции в полевых районах, а стратегические атомные субмарины развернулись на морских полигонах для несения службы.

Кроме того, личный состав Воздушно-космических сил отработал оснащение гиперзвуковых ракет «Кинжал» специальными боевыми частями и выполнил вылеты в зоны патрулирования. На кадрах можно увидеть работу истребителя МиГ-31.

Военный эксперт Виктор Литовкин обратил внимание, что специальные заряды на ракетах «Кинжал» являются ядерными. Кроме того, такие ракеты невозможно перехватить — они летят со скоростью в 10 Махов на расстояние около двух тысяч километров.

«Запускаются с самолетов. Миг-31, но могут запускаться с самолетов Ту-22. Это высокоточные ракеты. Отклонение от центра цели — не более пяти метров, но если на них мощная боеголовка, то это не считается отклонением», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

«Предупреждение Европе»

НАТО отслеживает ядерные учения России и Белоруссии, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

«Что касается этих учений, конечно, мы следим за этим, мы мониторим, что происходит», — сказал он журналистам.

От развернутого комментария Рютте отказался. Тем временем швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сделала вывод о том, что учения ядерных сил России стали предупреждением для европейских стран.

«Этот ядерный маневр, <…> вероятно, является предупреждением для Европы. Он призван напомнить ей, что Россия, как ядерная держава, представляет собой силу, с которой нужно считаться», — подчеркнуло издание.

Как писало британское издание Daily Express, трехдневные ядерные учения РФ «вызывают опасения».

Михаил Синев

Евгений Фалько