Госкомвоенпром: на территории инозаказчика прошли испытания партии модернизированных БМ 9А33-2Б ЗРК "Оса

ЦАМТО, 21 мая. При передаче партии боевых машин 9А33-2Б ЗРК "Оса", модернизированных ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", на территории инозаказчика прошли контрольно-стрельбовые испытания.

Результат: в очередной раз все воздушные цели поражены.

Технические характеристики подтверждены в боевых условиях. Это еще одно свидетельство того, что качество модернизации и ремонта, выполняемого Госкомвоенпромом, находится на высоком уровне.

Стрельбы велись с применением зенитных управляемых ракет 9М33М3, восстановленных на мощностях ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения". Полный цикл компетенций – от ремонта машин до восстановления боеприпасов – гарантирует надежность системы ПВО в целом.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.