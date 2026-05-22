МО Греции: ЗРК Patriot на Карпатосе не против Турции, а для прикрытия Болгарии

Министр обороны Греции Никос Дендиас ответил на вопрос о том, направлены ли ЗРК Patriot на Карпатосе против Турции, её боевой авиации. Карпатос - остров в южной части Эгейского моря, расположенный между Родосом и Критом.

По словам греческого министра, размещённые на этом острове зенитные ракетные комплексы не предназначались для противодействия турецкой угрозе:

Patriot на Карпатосе явно не были там для противодействия турецкой угрозе. Решение о переброске комплексов на Карпатос, а также в Дидимотихоне, было связано с вопросами прикрытия Болгарии от возможного иранского ракетного удара.

Глава греческого Минобороны добавил, что уже около полутора месяцев Иран не производил ни одного пуска баллистических ракет, поэтому сейчас нет оперативных оснований сохранять «Пэтриоты» в этих районах.

Дендиас в очередной раз предупредил об опасности «туркоцентричного мышления» - привычки объяснять любые действия Греции исключительно через призму отношений с Турцией.

Министр:

Если бы Patriot были нужны для противодействия турецкой угрозе, то за все эти годы греческое правительство или Генштаб давно бы разместили их на каком-нибудь острове в восточной части Эгейского моря. Факт, что их там никогда не размещали, доказывает очевидное: они не предназначены для этой задачи.

Заявление министра вызвало заметный резонанс в регионе, поскольку вопрос размещения систем ПВО на островах Эгейского моря традиционно воспринимается сквозь призму напряжённых отношений с Анкарой.

В Софии заявления греческого соседа о том, что ЗРК Patriot, оказывается, прикрывают Болгарию от иранских ракет, не прокомментировали.