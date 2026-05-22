Войти
Военное обозрение

МО Греции: ЗРК Patriot на Карпатосе не против Турции, а для прикрытия Болгарии

174
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Греции Никос Дендиас ответил на вопрос о том, направлены ли ЗРК Patriot на Карпатосе против Турции, её боевой авиации. Карпатос - остров в южной части Эгейского моря, расположенный между Родосом и Критом.

По словам греческого министра, размещённые на этом острове зенитные ракетные комплексы не предназначались для противодействия турецкой угрозе:

Patriot на Карпатосе явно не были там для противодействия турецкой угрозе. Решение о переброске комплексов на Карпатос, а также в Дидимотихоне, было связано с вопросами прикрытия Болгарии от возможного иранского ракетного удара.

Глава греческого Минобороны добавил, что уже около полутора месяцев Иран не производил ни одного пуска баллистических ракет, поэтому сейчас нет оперативных оснований сохранять «Пэтриоты» в этих районах.

Дендиас в очередной раз предупредил об опасности «туркоцентричного мышления» - привычки объяснять любые действия Греции исключительно через призму отношений с Турцией.

Министр:

Если бы Patriot были нужны для противодействия турецкой угрозе, то за все эти годы греческое правительство или Генштаб давно бы разместили их на каком-нибудь острове в восточной части Эгейского моря. Факт, что их там никогда не размещали, доказывает очевидное: они не предназначены для этой задачи.

Заявление министра вызвало заметный резонанс в регионе, поскольку вопрос размещения систем ПВО на островах Эгейского моря традиционно воспринимается сквозь призму напряжённых отношений с Анкарой.

В Софии заявления греческого соседа о том, что ЗРК Patriot, оказывается, прикрывают Болгарию от иранских ракет, не прокомментировали.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Греция
Иран
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.05 04:16
  • 0
Комментарий к "Почему даже старый советский РКГ-3 оказался опасен для “непобедимой” “Меркавы”"
  • 22.05 02:39
  • 1
Запасной план Европы: НАТО без Америки (The Economist, Великобритания)
  • 22.05 00:51
  • 0
Комментарий к "Самая дорогая игрушка Пентагона: 15 миллиардов за штуку"
  • 22.05 00:41
  • 15852
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.05 17:04
  • 0
Стенания Зеленского
  • 21.05 16:49
  • 0
«Народная дипломатия» и вполне официальные лица
  • 21.05 02:52
  • 1
Киев применит для перехвата «Гераней» над Днепром БЭКи с дронами
  • 20.05 18:57
  • 1
Зачем понадобился двухместный вариант Су-57?
  • 20.05 16:41
  • 1
ГУР МО Украины: Россия делает ставку на реактивные «Герани»
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"