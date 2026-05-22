МО Греции: ЗРК Patriot на Карпатосе не против Турции, а для прикрытия Болгарии

Министр обороны Греции Никос Дендиас ответил на вопрос о том, направлены ли ЗРК Patriot на Карпатосе против Турции, её боевой авиации. Карпатос - остров в южной части Эгейского моря, расположенный между Родосом и Критом.
По словам греческого министра, размещённые на этом острове зенитные ракетные комплексы не предназначались для противодействия турецкой угрозе:
Глава греческого Минобороны добавил, что уже около полутора месяцев Иран не производил ни одного пуска баллистических ракет, поэтому сейчас нет оперативных оснований сохранять «Пэтриоты» в этих районах.
Дендиас в очередной раз предупредил об опасности «туркоцентричного мышления» - привычки объяснять любые действия Греции исключительно через призму отношений с Турцией.
Заявление министра вызвало заметный резонанс в регионе, поскольку вопрос размещения систем ПВО на островах Эгейского моря традиционно воспринимается сквозь призму напряжённых отношений с Анкарой.
В Софии заявления греческого соседа о том, что ЗРК Patriot, оказывается, прикрывают Болгарию от иранских ракет, не прокомментировали.