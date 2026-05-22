ЦАМТО

В рамках совместных учений отработана доставка спецбоеприпасов на пункты хранения в Республике Беларусь

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" Евгений Епанчинцев/ ТАСС
ЦАМТО, 21 мая. В рамках совместных учений обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь.

Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В Минобороны Беларуси добавили, что в рамках тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения одно из белорусских ракетных подразделений заняло назначенный район.

Личный состав выполнил мероприятия его охраны, обороны и всестороннего обеспечения. Одновременно боевые расчеты провели комплекс мероприятий по подготовке к получению специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и снаряжению ими ракет-носителей.

В последующем, после загрузки ракет-носителей на пусковые установки и транспортно-заряжающие машины скрытно выдвинулись в новый район. С его занятием ракетное подразделение осуществило имитацию ракетных пусков по назначенным целям.

В рамках тренировки задействовалась авиация, которая совершила ряд учебно-боевых вылетов. После подготовки самолетов-носителей, оснащения их авиационными средствами поражения, экипажи осуществили взлет и заняли назначенные зоны дежурства в воздухе. Получив соответствующую команду, провели имитацию бомбометания специальными боеприпасами по условному противнику и возвратились на аэродром базирования.

Российской стороной в рамках учений ядерных сил отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности.

