На верфи Naval Group спущен на воду второй фрегат FDI для ВМС Франции

ЦАМТО, 21 мая. Naval Group объявила о состоявшейся 19 мая на верфи в Лорьяне церемонии спуска на воду второго фрегата проекта FDI (Fregate de Defense et Intervention), "Адмирал Лузо", предназначенного для ВМС Франции.

После спуска на воду корабль будет пришвартован для продолжения оснащения оборудованием, включая последний основной структурный компонент – интегрированную мачту PSIM высотой 42 м и весом около 150 т. Ходовые испытания "Адмирал Лузо" начнутся в следующем году. Передача фрегата ВМС Франции запланирована на конец 2027 года.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2017 года Генеральная дирекция по вооружениям Министерства вооруженных сил Франции (DGA) подписала с компанией DCNS (в настоящее время Naval Group) контракт на разработку проекта и строительство первого из пяти средних фрегатов FTI (Fregate de Taille Intermediaire, сейчас носит обозначение Fregate de Defense et Intervention) для ВМС Франции. Фрегат FDI займет промежуточное положение между 2500-тонным корветом класса "Говинд" и 6000-тонным фрегатом класса FREMM.

Церемония резки стали для строительства головного фрегата состоялась на верфи Naval Group в Лорьяне 24 октября 2019 года, спуск на воду состоялся 7 ноября 2022 года. Naval Group передала корабль ВМС Франции в октябре 2025 года. Ввод фрегата в боевой состав флота запланирован на 2026 год.

В марте 2021 года DGA уведомила компании Naval Group и Thales о размещении заказа на поставку еще двух кораблей серии. Контракт на строительство четвертого фрегата был подписан в декабре 2025 года, а 31 марта 2026 года DGA заключила с компанией Naval Group контракт на поставку пятого фрегата серии.

Резка стали для второго фрегата, "Адмирал Лузо" (l’Amiral Louzeau), началась в июле 2023 года, закладка киля состоялась в сентябре 2024 года. Тем не менее, он был передан ВМС Греции. Сейчас в стадии строительства находятся еще два корабля класса FDI для греческого флота.

Второй "французский" фрегат FDI "Адмирал Лузо" в настоящее время строится в Лорьяне на базе пятого корпуса. Согласно планам, поставка всех пяти кораблей ВМС Франции будет выполнена до 2032 года.

Фрегат FDI будет представлять собой многоцелевой боевой корабль, предназначенный для решения широкого спектра задач в мирное время и военное время. Он может применяться самостоятельно или в составе соединения ВМС для противовоздушной обороны, противолодочной и противокорабельной борьбы, киберзащиты и поддержки операций ССО.

Длина фрегата составит 122,25 м, максимальная ширина – 18 м, водоизмещение – 4500 т. Корабль будет оснащен ГЭУ типа CODAD, позволяющей развивать максимальную скорость 27 узлов, дальность хода – 5000 морских миль на скорости 13 узлов. Автономность составит 45 суток, экипаж – 125 человек + 28 пассажиров.

В состав комплекта вооружения фрегатов войдут противокорабельные ракеты MM40 Block.3C "Экзосет", зенитные управляемые ракеты "Астер-15/30", противолодочные торпеды MU90, 76-мм и 20-мм артиллерийские системы. Интегрированная мачта будет оснащена различными средствами обнаружения, обеспечивающими постоянное наблюдение на 360 град., включая РЛС Seafire компании Thales.

Корабли смогут одновременно применять вертолеты класса 10 тонн и беспилотные летательные аппараты класса 700 кг. На борту сможет размещаться отряд ССО с двумя катерами.