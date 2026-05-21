США урежут контингент в Европе до самого скромного уровня с начала конфликта на Украине (Financial Times, Великобритания)

FT: США проведут рекордное сокращение военного контингента в Европе

Американцы выводят войска из Европы, пишет Financial Times. Брюссель перепуган до смерти: за чьей же спиной теперь отсидеться, если с востока прилетит ответ?

Джейкоб Джуда (Jacob Judah), Эми Маккиннон (Amy Mackinnon), Лорен Федор (Lauren Fedor)

Пентагон заявил во вторник, что сократит численность американского контингента в Европе до уровня, в последний раз наблюдавшегося еще до начала боевых действий на Украине. Министерство обороны пояснило, что решение сократить число бригад на континенте с четырех до трех стало "результатом корректировки численности вооруженных сил США в Европе". Это стало последней попыткой администрации Трампа надавить на европейских союзников, чтобы они взяли на себя больше ответственности за собственную оборону, — хотя критики предупреждали, что это ослабит возможности НАТО по борьбе против России.

Представитель Пентагона Шон Парнелл во вторник пояснил, что окончательный состав и размеры американского контингента будут зависеть от "дальнейшего анализа стратегических и оперативных потребностей США", а также "способности союзников позаботиться о собственной обороне".

США развернули дополнительные войска в Европе после присоединения Крыма к России 2014 году и увеличили контингент еще больше с началом боевых действий на Украине в 2022 году.

На втором президентском сроке Дональда Трампа его чиновники затеяли кардинальную перестройку НАТО и призывают европейских лидеров ответственнее подходить к обороне континента. Вице-президент Джей Ди Вэнс во вторник заявил, что США еще не решили, отправятся ли в итоге четыре тысячи военнослужащих в Польшу или нет. "Эти войска могут направиться в другие страны Европы. Мы еще можем сменить дислокацию", — сказал он. Ранее в этом месяце Пентагон объявил о намерении вывести войска из Германии в ответ на критические выпады Мерца в адрес Трампа, повлекшие за собой размолвку с США. Однако Трамп все же планирует посетить встречу лидеров G7 во Франции в июне, несмотря на обострившуюся напряженность, подтвердил Белый дом во вторник.

Главнокомандующий объединенными силами в Европе генерал Алекс Гринкевич заявил во вторник, что не рассчитывает, что США единовременно сократят европейское присутствие более чем на пять тысяч солдат. “Большего я в ближайшем будущем не ожидаю”, — сообщил Гринкевич журналистам.

Помимо отмены отправки 4 тысяч солдат в Польшу Пентагон ранее в этом месяце объявил, что сокращает состав запланированного к развертыванию в Германии батальона, который оснащен ракетами большой дальности.

В ряде европейских столиц зреет тревога, что Вашингтон может пойти на более заметное сокращение американских сил в Европе. Трамп неоднократно требовал, чтобы европейские страны усилили участие в защите собственного континента. "Мы не говорим о выводе всех американских войск из Европы. Мы рассуждаем лишь о перераспределении ресурсов так, чтобы максимально повысить безопасность Америки, — пояснил Вэнс во вторник. — Не думаю, что это пагубно для Европы. Наоборот, это побуждает ее взять дополнительную ответственность".

Пентагон заявил, что это сокращение убедит союзников по НАТО "взять на себя основную ответственность за неядерную оборону Европы", и подчеркнул, что продолжит "тесное сотрудничество" с Варшавой.

Зампремьера Польши Владислав Косиняк-Камыш написал во вторник у себя в социальных сетях, что министр обороны США Пит Хегсет подтвердил в телефонном разговоре, что "американские обязательства перед Польшей в области обороны и безопасности остаются неизменны". Он добавил, что Пентагон готовит новый план развертывания американских войск по всей Европе. "Процесс передислокации сил и средств армии США в Европе продолжается, но пока никаких решений о сокращении американского военного потенциала в Польше не принималось", — заключил Косиняк-Камыш.