NASSCO получила заказ на строительство 13-го танкера-заправщика класса "Джон Льюис" для ВМС США

Проектное изображение головного танкера-заправщика нового типа Т-АО-205 John Lewis, планируемого к строительству для Командования морских перевозок ВМС США. Вторым танкером этого типа должен стать Т-АО-206 Harvey Milk.

ЦАМТО, 20 мая. Компания General Dynamics National Steel and Shipbuilding Company (General Dynamics NASSCO) 13 мая объявила о подписании с командованием ВМС США контракта на строительство танкера-заправщика следующего поколения T-AO 217 класса "Джон Льюис".

Стоимость контракта составляет 856 млн. долл. Заказ размещен в рамках действующего контракта с ВМС США на строительство до восьми дополнительных танкеров-заправщиков класса "Джон Льюис" (T-AO 214-221).

Пока не получивший названия T-AO 217 станет 13-м кораблем серии "Джон Льюис".

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2016 года General Dynamics NASSCO заключила с командованием ВМС США контракт на строительство головного танкера-заправщика класса T-AO 205 "Джон Льюис", включавший опционы на постройку пяти дополнительных судов. Стоимость строительства головного корабля составила 640,2 млн. долл. В 2022 году в контракт было внесено изменение, предусматривающее постройку еще трех судов (T-AO 211-213), а 13 сентября 2024 года ВМС США заключили с GD-NASSCO контракт на строительство T-AO 214 "Долорес Хуерта" с опционами на поставку еще 7 (T-AO 214-221). В ноябре 2025 года были реализованы опционы стоимостью 1,7 млрд. долл. на строительство T-AO 215 "Джошуа Л.Голберг" и T-AO 216 "Томас Д.Пархам мл.".

(T-AO 205) "Джон Льюис" был передан ВМС США 29 июля 2022 года. Передача второго корабля серии, (T-AO 206) "Харви Милк", была произведена в июле 2023 года, третьего, (T-AO 207) "Эрл Уоррен", – в мае 2024 года, четвертого, (T-AO 208) "Роберт Ф.Кеннеди", – в декабре 2024 года, пятого, (T-AO 209) "Люси Стоун", – в декабре 2025 года.

В стадии строительства также находятся корабли (T-AO 210) "Соджорнер Трут", (T-AO 211) "Тургуд Маршалл", (T-AO 212) "Рут Бейдер Гинзбург", (T-AO 213) "Гарриет Табмен" и (T-AO 214) "Долорес Хуэрта".

Программа предусматривает закупку в конечном итоге до 20 новых танкеров-заправщиков, которые заменят устаревшие суда T-AO 187 класса "Генри Дж. Кайзер".

Корабли войдут в состав командования морских перевозок ВМС США. Танкер-заправщик класса "Джон Льюис" предназначен для снабжения надводных кораблей ВМС США в море, а также доставки горюче-смазочных материалов для самолетов палубной авиации. Суда длиной 227,3 м, шириной 32,2 м и водоизмещением 49850 т имеют двойной корпус для защиты от разлива нефти, могут развивать скорость до 20 узлов, транспортировать до 162 тыс. баррелей нефтепродуктов и сухие грузы.