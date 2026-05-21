ВС России впервые проводят ядерные учения, когда Путин находится не в Москве. Они стали небывалыми по масштабу

Корнев: ВС РФ впервые проводят учения СЯС, когда Путин находится не в стране

Небывалые по числу задействованных сил и средств учения стартовали во вторник, 19 мая, одновременно в России и Белоруссии. Вооруженные силы страны впервые продемонстрируют работу всей ядерной триады в условиях «угрозы агрессии», когда Верховного главнокомандующего — президента Владимира Путина — нет в Москве. На данный момент глава государства находится с официальным визитом в Китае.

Как обратил внимание военный эксперт Дмитрий Корнев, таким образом российская сторона «демонстрирует, что приказ о применении ядерного оружия может поступить из самолета или вообще из-за рубежа».

Учения будут идти три дня — с 19 по 21 мая

Раскрыты особенности «подготовки к Судному дню»

Главная особенность этих учений, которые окрестили «подготовкой к Судному дню», состоит в том, что российские военные решили проверить боеготовность ядерных сил. При этом подобные маневры, как отмечает «Российская газета», обычно проводятся в двух вариантах: либо секретно, либо публично, чтобы «остудить пыл потенциального противника». Как считают военные эксперты, сейчас как раз второй случай.

Корнев также подчеркивает, что активное привлечение белорусской стороны к учениям стало ответом Москвы на западную концепцию Nuclear Sharing, предполагающую размещение ядерного оружия НАТО в третьих странах.

К маневрам привлечены все компоненты стратегической ядерной триады — ракетные войска стратегического назначения, подводные ракетоносцы и дальняя авиация, а также силы Республики Беларусь, на территории которой будут отрабатываться вопросы совместной подготовки и применения размещенного там ядерного оружия.

О масштабе учений говорят цифры. К их участию было привлечено более 64 тысяч личного состава, свыше 7800 единиц вооружения и техники, около 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок

«В рамках учений ядерных сил отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей к применению ядерного оружия в высшие степени боевой готовности», — отчитались утром 20 мая в Минобороны РФ.

Учения назвали демонстрацией Западу силы

По словам Героя России военкора Евгения Поддубного, текущие учения представляют собой «немой диалог» со странами Запада, некоторые из которых не до конца осознают реальные возможности использования оружия массового поражения и все же пытаются угрожать Москве.

У лидеров европейских стран есть какая-то уверенность в собственном бессмертии. Я не очень понимаю, по какой причине ряд лидеров государств вдруг решил, что ядерное оружие не может быть применено Евгений Поддубный военкор

Заместитель гендиректора ВГТРК подчеркнул, что демонстрация возможностей российского оружия сможет отрезвить таких лидеров стран.

Аналогичного мнения придерживается и член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он также добавил, что целью в том числе является повышение уровня подготовки.

На Западе тем временем учения РФ и Беларуси прокомментировали словами «вызывают опасения».