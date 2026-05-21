ЦАМТО

ВМС США перенесут закладку пятого авианосца типа "Джеральд Форд" на год раньше

USS Gerald R. Ford (CVN 78)
ЦАМТО, 20 мая. ВМС США перенесут закладку пятого авианосца типа "Джеральд Форд" на год раньше после пожара и проблем с канализацией у головного корабля этой серии, выяснило агентство "РИА Новости", изучив ежегодный план американских ВМС.

Авианосец США "Джеральд Форд" вернулся на базу 16 мая после 11 месяцев службы и участия в операции против Ирана. Во время похода корабль столкнулся с техническими проблемами: в феврале на нем ломалась вакуумная канализация, а в марте более 30 часов тушили пожар в прачечной.

"План на 2027-2031 ф. гг. предусматривает выделение 4,1 млрд. долл. в 2027 году и 22,3 млрд. долл. на программу замены авианосцев... Данная стратегия ускоряет закупку авианосца CVN 82 и переносит ее с 2030 ф.г. на 2029 ф.г., – говорится в документе.

На предварительное финансирование строительства авианосца предусмотрено 4,2 млрд. долл., следует из документа, изученного "РИА Новости". На шестой авианосец этой серии (CVN 83) выделено 3,9 млрд. долл.

В документе утверждается, что авианосцы остаются главным инструментом морского господства США.

