ЦАМТО, 20 мая. ВМС США перенесут закладку пятого авианосца типа "Джеральд Форд" на год раньше после пожара и проблем с канализацией у головного корабля этой серии, выяснило агентство "РИА Новости", изучив ежегодный план американских ВМС.

Авианосец США "Джеральд Форд" вернулся на базу 16 мая после 11 месяцев службы и участия в операции против Ирана. Во время похода корабль столкнулся с техническими проблемами: в феврале на нем ломалась вакуумная канализация, а в марте более 30 часов тушили пожар в прачечной.

"План на 2027-2031 ф. гг. предусматривает выделение 4,1 млрд. долл. в 2027 году и 22,3 млрд. долл. на программу замены авианосцев... Данная стратегия ускоряет закупку авианосца CVN 82 и переносит ее с 2030 ф.г. на 2029 ф.г., – говорится в документе.

На предварительное финансирование строительства авианосца предусмотрено 4,2 млрд. долл., следует из документа, изученного "РИА Новости". На шестой авианосец этой серии (CVN 83) выделено 3,9 млрд. долл.

В документе утверждается, что авианосцы остаются главным инструментом морского господства США.