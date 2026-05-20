Процессоры «Байкал» заменят ускорители Nvidia: «Байкал Электроникс» готовит к 2030 году совершенно новые чипы Baikal-AI-E1000 и Baikal-AI-D1000 с поддержкой CUDA

Baikal-AI-D1000 получит до 64 ГБ памяти

«Байкал Электроникс» планирует к 2029–2030 годам вывести на рынок линейку специализированных ИИ-чипов, которые впервые в России будут совместимы с экосистемой Nvidia CUDA, об этом сообщает CNews.

В линейке ожидаются два основных решения. Первый — Baikal-AI-E1000 — ориентирован на промышленный сегмент — автоматизацию, транспорт, системы мониторинга. Его энергопотребление не превысит 30 Вт, частота — до 2 ГГц, по позиционированию он близок к Nvidia Jetson.

Второй — Baikal-AI-D1000 — полноценный серверный ускоритель для дата-центров и задач искусственного интеллекта. Заявленная производительность — 1000 TFLOPS (FP8) и 500 TFLOPS (FP16), объём памяти — до 64 ГБ. Ожидаемая цена — около $10 000.

Главная цель проекта — создание «суверенной» ИИ-инфраструктуры и снижение зависимости от зарубежных поставщиков, прежде всего Nvidia, которая сегодня доминирует на рынке ускорителей. А поддержка CUDA рассматривается как стратегическое решение: она снимает главный барьер для разработчиков и позволяет использовать уже накопленный софт-стек.