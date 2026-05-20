Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: Писториус отправится в Вашингтон для покупки "Томагавков"

Ссора с Трампом обернулась для европейских стран тревожным открытием: собственной дальнобойной мощи у них почти нет, пишет The Telegraph. Без американских "Томагавков" союзники США по НАТО оказались уязвимы перед Россией — теперь приходится выкручиваться.

Джеймс Ротвелл (James Rothwell), Джо Барнс (Joe Barnes)

Из-за враждебности США ключевой для развития Европы элемент остался уязвимым.

Когда Джо Байден в июле 2024 года пообещал Европе ракету "Томагавк", союзники на континенте выдохнули с облегчением.

Оружие дальностью до 2500 километров должно было встать на боевое дежурство в Германии. Этот шаг сочли доказательством верности Америки НАТО в Европе.

Джо Байден умолчал кое о чем, но главы армий НАТО все прекрасно понимали: "Томагавки" закрывали смертоносную брешь в обороне Европы от России. У Старого света были запасы морских "Томагавков" и прочего дальнобойного оружия. Не хватало лишь наземного аналога. А он потребовался бы для ударов по целям в глубине российской территории — по военно-морским базам и авиабазам.

Иными словами, "Томагавки" были жизненно необходимы. И чем быстрее они появятся в Германии и нацелятся на русские базы, тем лучше.

Перенесемся на два года вперед: все стало только хуже. Дональд Трамп в этом месяце шокировал европейских союзников, отменив поставку "Томагавков" на фоне ссоры с Германией. Тем самым американский президент обнажил дальнобойную ахиллесову пяту Европы.

Берлин оказался на распутье. Можно вернуться к американцам с мольбой о ракетах. Можно найти аналогичное оружие где-то еще. Можно резко ускорить совместный европейский проект разработки дальнобойных ракет. Тот факт, что немцы стремятся сделать все три шага разом, сам по себе говорит о серьезности ситуации.

Вашингтонская сделка

Борис Писториус, глава оборонного ведомства Германии, на следующей неделе вылетает в Вашингтон. Цель "обаятельного" наступления — купить у США "Томагавки", а не получать их на ротационной основе, как предполагал план Байдена. В Берлине опасаются: отношения с Америкой настолько испортились, что немецкий министр может не выбить встречу с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Этим можно объяснить, почему немецкие чиновники запланировали необычно длительную четырехдневную поездку в Вашингтон: они надеются, что это повысит шансы забронировать время в расписании господина Хегсета.

Даже если США согласятся продать ракеты, стоимость которых оценивается примерно в 3,4 миллиона долларов за единицу, необходимо учитывать и другие проблемы — не в последнюю очередь значительную наценку, которую могут потребовать американцы.

"Если бундесвер купит „Томагавки“ в собственность, ракеты не попадут ему в руки раньше 2029 года. И это по самому оптимистичному сценарию — графику поставок, действовавшему до войны в Иране, — заявил The Telegraph Рафаэль Лосс, эксперт по безопасности из Европейского совета по международным отношениям. — Америка использовала очень много „Томагавков“ в иранской войне. Так что новые поставки, скорее всего, задержатся. И это по-прежнему будет оружие США — с американскими ограничениями на применение и передачу другим странам. Германия не смогла бы отдать эти ракеты, например, Украине без согласия Вашингтона", — добавил эксперт.

США, по данным прессы, выпустили до 850 "Томагавков" за время войны с Тегераном. Япония и Южная Корея уже сталкиваются с задержками ракетных поставок. Однако, несмотря на все недостатки, простая покупка "Томагавков" по-прежнему считается лучшим вариантом. "Американское оружие проверено боем, доступно и уже выпускается серийно. Любая немецкая или европейская программа займет годы", — пояснил Лосс.

Украинский след

В The Telegraph узнали: страной, которая в итоге может вызволить Германию из беды и дать Европе временную дальнобойную систему, станет Украина.

"Германия все еще пробует купить „Томагавки“ или наладить их лицензионное производство дома. Но есть и другой путь — работать с Украиной, — сообщил The Telegraph дипломатический источник в Берлине. — Украинская техническая экспертиза пока сосредоточена скорее на дронах, чем на дальних ударах. Но украинцы доказали, что умеют быстро развиваться", — добавил источник.

Две недели назад во время визита в Киев Писториус объявил о новом партнерстве с украинским коллегой Михаилом Федоровым. Речь о дальнобойных дронах — таких, что способны бить по целям в глубоком вражеском тылу. Сделка вооружит Берлин "современными беспилотными системами всех радиусов действия", объявили два министра.

Сравнение украинских дронов и американских ракет кажется притянутым за уши. Но эксперты утверждают: технический прогресс стер грани между этими двумя видами вооружений. Фабиан Хоффман, автор информационного бюллетеня Missile Matters, привел пример. Иранские дроны-камикадзе "Шахед" можно классифицировать как ракеты: в том смысле, что они летят в одном направлении и взрываются при столкновении с целью.

Своим ходом

Помимо разговоров с американцами и украинцами, Германия хочет ускорить один проект. Эту программу обнародовали примерно тогда же, когда администрация Байдена пообещала "Томагавки". European Long-Range Strike Approach (Elsa) изначально задумывалась как постоянное решение проблемы отсутствия у Европы дальнобойных ракет, а обещание Байдена должно было стать временной заплаткой.

В проекте участвуют Италия, Франция, Германия, Польша, Швеция и Великобритания. Изначальная цель — создать к 2030 году европейскую ракету с дальностью две тысячи километров.

Ускорить программу, возможно, и удастся. Но надежды на то, что она созреет достаточно быстро и отпадет нужда в американских или украинских "времянках", мало.

"Это не невозможно, но требует времени. Нужно форсирование, которое выходит за рамки нынешних сроков. Сделать это за полгода — почти нереально. Приоритет сейчас — получить хотя бы ограниченное по срокам временное решение, — заявил The Telegraph дипломатический источник. — А с Украиной за короткое время можно сделать очень многое".

Самые мощные вооружения Европы: британская Trident II и французская M51 — баллистические ракеты с подводных лодок, а также немецкая крылатая ракета воздушного базирования Taurus KEPD 350. Но все три меркнут перед российским РС-28 "Сармат" по прозвищу "Сатана-2". Расчетная дальность "Сармата" — 35 тысяч километров. Россия заявила о недавнем успешном испытательном пуске этой ракеты.

Для нормальной работы Elsa предстоит ликвидировать множество других "пробелов в возможностях" — термин НАТО для обозначения дыр в обороне. Одна из задач заключается в создании европейской структуры "командования и управления" (C2). Она будет определять цели для ударов новой дальнобойной ракеты.

В The Telegraph выяснили: эта структура могла бы стать чисто военной версией Совета НАТО — главного политического органа западного альянса. Есть и другие сферы, где нужны улучшения. Они менее эффектны, чем ракеты, но не менее важны. Речь о европейских спутниковых сетях связи и наземных системах ПВО.

Если смотреть шире, чиновники НАТО в Европе хотят укрепить и возможности РЭБ, например, подавление вражеской ПВО (SEAD). Самый яркий пример действия SEAD произошел в Венесуэле. Американцы за 20 минут уничтожили системы ПВО и командования в Каракасе. Так они расчистили путь спецназу для похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В чем важность разрыва

На первый взгляд, кризис с "Томагавками" спровоцировали несколько неудачных фраз канцлера Германии Фридриха Мерца. Мерц произнес их во время визита в школу в родном Зауэрланде. У немецкого канцлера есть привычка ляпать лишнее. Он заявил, что Иран "унижает" Соединенные Штаты своей изворотливой переговорной тактикой. Многие сочли это простым изложением фактов. Но лидеры ЕС отлично знают: оскорблять взбалмошного американского президента — плохая идея.

Трамп обрушился на Мерца с серией яростных словесных атак в соцсети Truth Social. Затем американский президент объявил о выводе пять тысяч американских солдат из Германии. А после этого отменил обещание эпохи Байдена по "Томагавкам". Критики Мерца заявили, что его длинный язык нанес удар по обороне Европы в момент почти беспрецедентной напряженности с Россией.

Однако немецкие эксперты по безопасности называют ссору лишь симптомом: Трамп и его приспешники давно отдаляются от Европы. "Трамп очень импульсивен. Мерц же не лез из кожи вон, чтобы оскорбить американского президента. Это был довольно безобидный комментарий, — заявила Ульрике Франке, старший научный сотрудник ECFR. — Он [Трамп] мог в течение недели найти и другую причину для такого шага".

Трамп давно хотел сократить американское военное присутствие в Европе. В первый срок он издал указ о выводе 12 тысяч солдат из Германии. Но указ так и не привели в исполнение.

Западные чиновники утверждают: такие случаи показывают — Европе пора срочно отвыкать от жесткой зависимости от американской огневой мощи. Даже после ухода Трампа, предупреждают они, его пророссийское движение MAGA, скорее всего, выдвинет следующего кандидата в лидеры Республиканской партии. "Отношения вряд ли удастся восстановить, — сказала госпожа Франке о связях США и Германии. — Доверие пропало. Вера Германии в то, что большой брат всегда будет рядом — исчезла".