Ядерный сигнал: зачем Россия проводит масштабные учения во время визита Путина в Китай

Вооруженные силы отрабатывают защиту Союзного государства на фоне беспрецедентного расширения альянса и угроз европейских политиков

Россия и Белоруссия 19 мая начали трехдневные учения по подготовке и применению стратегических ядерных сил. Маневры проходят одновременно с официальным визитом президента РФ Владимира Путина в Китай, что, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, демонстрирует устойчивость системы управления стратегическими силами даже в условиях нахождения Верховного главнокомандующего за пределами страны. По данным Минобороны РФ, в учениях задействованы более 7,8 тыс. единиц техники, 13 подводных лодок и свыше 140 летательных аппаратов. Проверка всех компонентов ядерной триады должна подтвердить готовность Москвы и Минска к совместной защите рубежей Союзного государства, а также стать сигналом для стран НАТО на фоне продолжающегося расширения альянса.

Сигнал из Пекина

По мнению военного эксперта Дмитрия Корнева, проведение учений неслучайно совпало с визитом Путина в КНР — это не просто проверка боевой подготовки, но и сигнал западным странам.

— Нахождение Верховного главнокомандующего за рубежом не создает никаких препятствий для контроля над ядерным арсеналом, — отметил эксперт. — Наша современная система управления стратегическими ядерными силами полностью исключает появление «слепых зон». Технические средства позволяют отдавать любые приказы из любой точки земного шара — будь то на борту самолета, в воздухе или за пределами территории РФ. Более того, тестирование каналов связи в таких условиях может стать одним из ключевых, хоть и не афишируемых элементов проверки.

Вопреки домыслам о «внезапности», тактика Кремля в вопросах стратегической стабильности остается прозрачной. Вероятный противник получил заблаговременное уведомление о планируемых пусках по закрытым дипломатическим каналам между МИД РФ и Госдепартаментом США. Даже в условиях заморозки ДСНВ обязательства по взаимному информированию строго выполняются, добавил военный эксперт Виктор Литовкин.

Кроме того, министерство обороны Белоруссии подтвердило, что учения являются плановыми.

Проверка ядерной триады

По официальным данным Минобороны России, к учениям привлечено свыше 64 тыс. человек личного состава, более 7,8 тыс. единиц техники, свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля, 13 подводных лодок.

Эксперты ожидают, что в ходе маневров будут проведены учебно-боевые пуски ракет по внутренним российским полигонам.

Дмитрий Корнев прогнозирует пуск подвижного грунтового комплекса «Ярс» с космодрома Плесецк по камчатскому полигону Кура. Морской сценарий, по его мнению, предполагает использование баллистических ракет «Булава» или «Синева» с подводных крейсеров, а также применение крылатых ракет «Калибр» в ядерном оснащении. В воздухе экипажи дальних бомбардировщиков Ту-95МС или Ту-160М отработают пуски высокоточных ракет Х-102.

— Одновременное развертывание 13 подлодок, среди которых восемь стратегических ракетоносцев и пять многоцелевых атомных субмарин, показывает высочайшую боеготовность, — уточнил Виктор Литовкин. — Многоцелевые лодки защищают стратегические крейсеры и обеспечивают их скрытность. Наличие на их вооружении гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс» позволяет гарантированно отразить атаку любых сил, включая авианосные группы.

Ранее командующий ракетными войсками стратегического назначения Российской Федерации Сергей Каракаев доложил главе государства об успешном испытании тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Владимир Путин назвал этот комплекс самым мощным в мире, добавив, что его возможности более чем в четыре раза превосходят западные аналоги.

Ответ на «военный Шенген» и нарушения ДНЯО

Эксперты подчеркнули, что текущие маневры стали закономерной реакцией на активность НАТО. Военный эксперт Вадим Козюлин напомнил о выстраивании у российских рубежей так называемого «военного Шенгена», создании логистических центров для быстрой переброски войск и расширении альянса за счет Финляндии и Швеции. Из уст европейских министров звучат прямые угрозы в адрес Калининграда, а внутри блока открыто обсуждают неизбежность прямого столкновения с Россией в перспективе 2028–2030 годов.

В этих условиях то, что Москва и Минск отрабатывают совместные задачи с ядерным оружием, размещенным в Белоруссии, логично и оправданно. Союзные войска обязаны четко понимать, как действовать в случае критического обострения, и уметь применять это вооружение на практике для защиты своих рубежей. Привлечение сил Ленинградского и Центрального военных округов обусловлено географией: именно на западном и северо-западном направлениях НАТО наиболее интенсивно наращивает силы, уточнил Козюлин.

— Запад начинает рассматривать практическое вовлечение альянса в противостояние. Если страны НАТО напрямую вступят в украинский конфликт, он неизбежно перерастет в ядерную фазу. Мы обязаны быть к этому готовы. При этом спекулировать на этой теме не стоит. Наша доктрина открыта, там четко прописаны все условия для ответного шага, — резюмировал эксперт.

Зеркального ответа со стороны НАТО ждать не приходится, поскольку у альянса сейчас нет сопоставимого консолидированного потенциала. Европейский ядерный сегмент сильно ограничен: Великобритания полностью зависит от американских ракет Trident, а Франция традиционно держится обособленно, уточнил Виктор Литовкин.

При этом сам блок систематически нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия, размещая около 150 тактических авиабомб США в Италии, Нидерландах, Бельгии, Германии и Турции с обучением местных пилотов. На этом фоне российские оборонительные учения выглядят полностью обоснованными.

Юлия Леонова

Андрей Буевич