СВР: ВСУ планируют запускать дроны в сторону РФ с территории стран Балтии

Украина планирует запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с территории стран Балтии, демонстрируя Западу свою «боеспособность». Об этом 19 мая сообщили на сайте пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«По полученным данным, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии. Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств. Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак», — сообщили в ведомстве.

Подчеркивается, что в Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс». Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответа Москвы, киевские власти всё же убедили Ригу дать согласие на проведение операции.

В СВР указали, что киевский режим нацелен всеми силами демонстрировать своим покровителям в Европе сохранение «боевого потенциала ВСУ» и их способности наносить ущерб российской экономике.

В ведомстве подчеркнули, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО «не защитит пособников террористов от справедливого возмездия».

Портал InfoBRICS 12 мая сообщил, что предоставление странами — членами НАТО своего воздушного пространства дронам ВСУ для нанесения ударов по территории РФ равнозначно объявлению войны Москве. Отмечается, что предоставление воздушного пространства и территории, логистики и других форм поддержки одной воюющей стороне равносильно объявлению войны другой. При этом автор считает, что у Москвы рано или поздно лопнет терпение, что приведет к ответу на подобные действия.

Бывший премьер-министр Латвии Эвика Силиня 14 мая объявила о своей отставке на фоне правительственного кризиса. Изначально ожидалось, что глава правительства выступит с заявлением в парламенте, однако вместо этого Силиня созвала специальную пресс-конференцию в здании кабинета министров. Причиной политического кризиса стала отставка министра обороны Андриса Спрудса после инцидента с беспилотниками 7 мая. После ухода Спрудса политические партнеры правящей коалиции сообщили, что больше не доверяют премьер-министру, что и привело к ее отставке.