Войти
Известия.ru

СВР предупредила о планах ВСУ запускать БПЛА в Россию с территории стран Балтии

319
0
0
Источник изображения: Фото: AP Photo

СВР: ВСУ планируют запускать дроны в сторону РФ с территории стран Балтии

Украина планирует запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с территории стран Балтии, демонстрируя Западу свою «боеспособность». Об этом 19 мая сообщили на сайте пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«По полученным данным, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии. Беспилотники планируется запустить также с территории этих государств. Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до целей и повысит эффективность террористических атак», — сообщили в ведомстве.

Подчеркивается, что в Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс». Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответа Москвы, киевские власти всё же убедили Ригу дать согласие на проведение операции.

В СВР указали, что киевский режим нацелен всеми силами демонстрировать своим покровителям в Европе сохранение «боевого потенциала ВСУ» и их способности наносить ущерб российской экономике.

В ведомстве подчеркнули, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО «не защитит пособников террористов от справедливого возмездия».

Портал InfoBRICS 12 мая сообщил, что предоставление странами — членами НАТО своего воздушного пространства дронам ВСУ для нанесения ударов по территории РФ равнозначно объявлению войны Москве. Отмечается, что предоставление воздушного пространства и территории, логистики и других форм поддержки одной воюющей стороне равносильно объявлению войны другой. При этом автор считает, что у Москвы рано или поздно лопнет терпение, что приведет к ответу на подобные действия.

Бывший премьер-министр Латвии Эвика Силиня 14 мая объявила о своей отставке на фоне правительственного кризиса. Изначально ожидалось, что глава правительства выступит с заявлением в парламенте, однако вместо этого Силиня созвала специальную пресс-конференцию в здании кабинета министров. Причиной политического кризиса стала отставка министра обороны Андриса Спрудса после инцидента с беспилотниками 7 мая. После ухода Спрудса политические партнеры правящей коалиции сообщили, что больше не доверяют премьер-министру, что и привело к ее отставке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Россия
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 13:01
  • 15842
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 06:01
  • 0
Комментарий к "Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 20.05 01:44
  • 1
Ровер компании Astrolab поищет на Луне гелий-3. И оценит уровень своей запыленности
  • 20.05 01:31
  • 1
Европейская дилемма: как обеспечить безопасность баллистических ракет большой дальности, которые Трамп отказывается поставлять (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 20.05 00:52
  • 2
Су-57 заметили с комплексом 101КС-Н
  • 20.05 00:18
  • 0
Комментарий к "Польский военный «эксперт» высказался о «доктрине Герасимова»"
  • 19.05 23:39
  • 0
Комментарий к "Польша превращается в танковый хаб Европы"
  • 19.05 20:37
  • 0
Комментарий к "«Золотые линкоры» США умрут до рождения"
  • 19.05 11:54
  • 1
Кладов: выход на рынок разрабатываемого РФ и КНР перспективного тяжелого вертолета станет сенсацией
  • 19.05 11:28
  • 1
Ростех показывает в Китае высокотехнологичные разработки
  • 19.05 07:36
  • 1
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 19.05 05:18
  • 1
Mercedes-Benz и другие автобренды ФРГ делают ставку в перспективе на оборонные заказы
  • 19.05 05:13
  • 3
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М