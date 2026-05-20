В ВС РФ началось учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии

ЦАМТО, 19 мая. В период с 19 по 21 мая в ВС РФ проводится учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.
К участию в учении привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.
Целями учения являются:
- совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава, организации управления подчиненными войсками (силами) при подготовке и в ходе реализации мероприятий сдерживания вероятного противника;
- проверка уровня подготовленности органов военного управления, войск (сил), привлекаемых к решению задач по предотвращению агрессии;
- практическая отработка органами военного управления, соединениями и воинскими частями вопросов организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе выполнения задач по предназначению;
- оценка способности войск (сил), привлекаемых к учению, решать задачи по предназначению.
В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации.
Всего к учению будет привлечено более 64 тыс. личного состава, свыше 7800 ед. ВВСТ, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 – ракетных подводных лодок стратегического назначения.
Также в ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.