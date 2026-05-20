Пентагон рассчитывает получить «недорогие» ЗУР для отражения атак БПЛА

В настоящее время Пентагон запускает программу, целью которой является разработка ракет-перехватчиков, способных развивать скорость в 5 Махов и стоимостью менее одного миллиона долларов. Предполагается, что новые ЗУР будут совместимы с ЗРК Patriot и будут использоваться при отражении массированных беспилотных атак.

В рамках инициативы, получившей обозначение MOSAIC-26-03, планируется создать недорогие ЗУР, применение которых для сбития БПЛА будет не очень затратно. Руководство Пентагона рассчитывает, что новые перехватчики будут готовы уже к четвертому кварталу 2026 финансового года. Ракета должна поражать беспилотники, крылатые ракеты и самолеты, а также обладать системой наведения на конечном участке траектории и осколочно-фугасной боевой частью. Выбор боевой части обусловлен тем, что, как известно, в конструкциях с осколочно-фугасными зарядами используются неконтактные взрыватели, что снижает стоимость перехватчиков.

Как показали конфликты на Украине и Ближнем Востоке, во время массированных и продолжительных ракетных и беспилотных атак расчеты ПВО могут израсходовать значительные запасы весьма дорогостоящих противоракет. Практика показала, что армия США остро нуждается в перехватчике, который будет занимать промежуточное положение между системами для противодействия беспилотникам и ракетами Patriot PAC-3 MSE. Все предлагаемые решения должны быть совместимыми с пусковой установкой M903 Patriot и интегрированной системой управления боем (IBCS).

