Пентагон: НАТО выделило Киеву более 4,8 млрд. долл. по программе PURL

ЦАМТО, 19 мая. За все время действия инициативы PURL, предусматривающей быстрые поставки вооружения Украине через взносы стран НАТО, 24 страны альянса и еще три государства-партнера выделили более 4,8 млрд. долл. на поддержку Киева.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в отчете генерального инспектора Пентагона для конгресса.

"По состоянию на 20 марта 24 союзника по НАТО и три другие страны выделили более 4,8 млрд. долл. через механизм PURL", – говорится в отчете.

Механизм поддержки PURL, запущенный США и НАТО для поставок вооружений Киеву за счет взносов стран-членов альянса, действует с августа 2025 года.