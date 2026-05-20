США в I квартале восстановили как минимум 116 систем вооружения, переданных ранее ВСУ

ЦАМТО, 19 мая. США в первом квартале этого года отремонтировали как минимум 116 систем вооружения, переданных ранее ВСУ, следует из отчета генерального инспектора Пентагона для конгресса.

"Группа содействия безопасности Украины (SAG-U) и Командование армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF) сообщили, что в течение квартала США восстановили как минимум 116 сложных платформ, переданных американской стороной", – цитирует "РИА Новости" отчет генерального инспектора.

В таблице, сопровождающей отчет, приведены данные о восстановленных единицах техники, среди них: боевые машины и танки – 54 ед., артиллерийские системы – 23 ед., системы ПВО – 22 ед., радиолокационные станции – 5 ед. Больше всего восстановлено боевых бронированных машин Stryker – 51 ед. На втором месте расположились гаубицы M777, всего их было отремонтировано 11 ед., отмечает агентство.

На Украине отсутствует необходимая инфраструктура и обученный персонал для проведения ремонта систем вооружения, поэтому некоторые работы осуществлялись за пределами страны, говорится в отчете. В течение квартала США оказывали поддержку по обслуживанию техники ВСУ на объектах в Польше, Германии и Румынии.