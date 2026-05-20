Лететь с катушек: новый станок в разы ускорил запуск FPV-дронов на оптоволокне

Комплекс «Оптомат-300» позволяет снаряжать боевые беспилотники прямо на передовой

В зоне проведения СВО начались испытания нового оборудования, способного в разы ускорить подготовку к боевому применению FPV-дронов, управляемых по оптоволокну. Отличительная особенность станка — мобильность. С его помощью можно собирать катушки связи прямо на передовой. Новинка позволяет военным самостоятельно рассчитывать вес и длину провода под конкретную боевую задачу. Благодаря автоматизации процессов российское устройство в разы производительнее зарубежных аналогов, что обеспечивает бесперебойную работу беспилотной авиации в условиях плотного радиоэлектронного противодействия.

Настольный станок

Российские инженеры создали мобильный комплекс «Оптомат-300», который используется для намотки оптоволокна в полевых условиях, выяснили «Известия». Это первый отечественный станок в своем классе, так как до последнего времени подобное малогабаритное оборудование поставлялось исключительно из Китая, рассказал президент компании «Основательные технологии» (резидент Центра беспилотных систем и технологий) Вячеслав Нечаев.

По словам разработчика, «Оптомат-300» упрощает подготовку оптоволоконных FPV-дронов к боевой работе. К тому же изделие адаптировано для применения на производственных площадках, передовых складах и непосредственно в полевых мастерских. Станок управляется через сенсорный интерфейс и работает в полностью автоматическом режиме. Оператору достаточно задать параметры — дальше оборудование справляется самостоятельно.

Источник изображения: Фото: компания «Основательные технологии»

Преимущество станка и в мобильности: два человека могут легко разместить его в легковом автомобиле и доставить в нужную точку.

Комплекс уже тестируют в зоне боевых действий. Разработчики оперативно обновляют софт и дорабатывают модули намотки под конкретные задачи, опираясь на отзывы бойцов. Первые результаты применения в полевых условиях подтвердили, что оборудование работает надежно и стабильно.

За счет автоматизации «Оптомат-300» показывает высокую производительность. Если стандартное китайское оборудование позволяет подготовить не более 2–3 катушек длиной 20 км за сутки, то российский комплекс за то же время делает до 20 штук. Скорость намотки превышает 300 м в минуту.

— На одну катушку длиной от 5 до 20 км уходит от 15 до 60 минут. Быстрая сборка минимизирует простой между вылетами, позволяя непрерывно отправлять дроны в бой, — рассказали «Известиям» в компании-производителе.

Станок оснащен специальными балансирами и асинхронными двигателями, которые держат равномерное натяжение нити. Волокно защищено от перетягивания и микроповреждений. Это критически важно: кабель, смотанный на «Оптомате», не рвется в полете и обеспечивает дрону стабильную, защищенную от помех связь.

Источник изображения: Фото: компания «Основательные технологии»

Длину кабеля оператор задает вручную под конкретную миссию, а станок выдерживает параметры с точностью до 15 м (этот запас нужен для оптимального натяжения волокна при размотке).

— Программа «Оптомата-300» исключает перерасход дорогого материала. Система мониторинга ловит любые нештатные ситуации и угрозы обрыва до того, как волокно испортится. Брак при перемотке с заводских бухт сведен к нулю. Точный расчет длины кабеля под задачу облегчает вес дрона. Сэкономленный ресурс можно использовать под более мощную батарею или дополнительную взрывчатку, — отметил представитель компании-разработчика.

Расчет под каждую миссию

Сегодня оптоволоконные FPV-дроны всё активнее внедряются в беспилотных войсках. Их главное преимущество — полная неуязвимость для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Обычный радиоканал можно заглушить или перехватить, а сигнал по оптоволокну подавить невозможно. Единственный способ остановить такой дрон — сбить его или физически перебить кабель, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Но у технологии есть специфика: дальность полета ограничена длиной провода. Катушка — это всегда компромисс. Чем длиннее кабель, тем он тяжелее, а значит, дрон может поднять меньше взрывчатки. Если для цели в 10 км взять 30-километровую катушку, мы потеряем в мощности удара и впустую потратим дефицитный материал, — отметил эксперт.

Именно поэтому на передовой стали применяться мобильные станки. Вместо того чтобы везти с заводов фиксированные комплекты, бойцы в прифронтовых мастерских наматывают ровно столько провода, сколько нужно для конкретного удара. Это экономит ресурсы и позволяет максимально загрузить дрон взрывчаткой.

Оптоволоконные беспилотники идеально работают в роли «миномета с глазами»: находят объект на большом удалении и точечно его уничтожают, рассказал «Известиям» главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин. По его словам, специфика этих БПЛА диктует новые правила для оборонно-промышленного комплекса. Современные боевые действия практически стерли классическое понятие тыла: мастерские и сборочные цеха теперь смещаются максимально близко к фронту.

— Главная причина — скорость. Если раньше для модернизации оружия отзывы с передовой долго шли через конструкторские бюро до тыловых заводов, то сегодня изменения вносятся «с колес», прямо под сиюминутные вызовы тактической обстановки, — уточнил он.

Производство катушек связи — яркий пример. Для оптоволоконных дронов это такой же расходник, как и сам аппарат: сколько вылетов — столько и катушек. Поэтому развертывание таких сборочных линий у передовой — это не просто тренд, а жесткая необходимость для бесперебойной боевой работы, подвел итог эксперт.

Юлия Леонова