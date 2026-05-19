Войти
Военное обозрение

KIA показала новую КШМ «Tasman» и внедорожник KLTV с ракетами и гранатометами

136
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейская корпорация KIA впервые отправилась на выставку Black Sea Defense & Aerospace (BSDA) 2026 в Бухарест. И привезла с собой серьезную военную технику. В том числе командно-штабную машину Tasman и «заряженный» внедорожник Korean Light Tactical Vehicle (KLTV).

Мероприятие собрало 650 оборонных компаний из 36 стран – место выбрано не случайно: Румыния, член НАТО, граничит с Украиной и находится в эпицентре противостояния с Россией.

Tasman – это не просто пикап с лебедкой. Грузоподъемность – 1,1 тонны, может тянуть за собой 3,5 тонны. Двигатель объемом 2,2 литра выдает 210 л. с. в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Но главное – «оптический контроль». Режим затемнения фар для скрытного передвижения. Электронная блокировка дифференциала, шноркель для преодоления бродов. Машина создавалась для передвижения по бездорожью, которого на потенциальном театре военных действий хватает.

Еще интереснее – KLTV. Это уже полноценная боевая единица. Броня, пулестойкое стекло. На крыше установлены пусковая установка для ракет и дымовые гранатометы. В комплекте – дистанционная стабилизированная стрелковая система и средства радиоэлектронной борьбы. То есть корейцы сделали из внедорожника полноценный мобильный ракетный комплекс. Дизель V6 объемом 3 литра разгоняет машину до максимальных 130 км/ч.

Южная Корея, формально не являющаяся стороной конфликта на Украине, активно наращивает экспорт вооружений в страны НАТО. Поляки уже закупают корейские танки K2 и гаубицы K9. Чехи – тоже. А теперь KIA предлагает легкую тактическую технику, которая может быть использована как раз для «партизанских» действий или быстрого маневрирования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Румыния
Украина
Чехия
Южная Корея
Продукция
K2
K9 Thunder
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М
  • 19.05 01:35
  • 0
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 18.05 23:14
  • 15831
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.05 18:17
  • 0
Комментарий к "Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени"
  • 18.05 07:22
  • 0
Комментарий к "НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)"
  • 18.05 03:41
  • 2
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"