KIA показала новую КШМ «Tasman» и внедорожник KLTV с ракетами и гранатометами

Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейская корпорация KIA впервые отправилась на выставку Black Sea Defense & Aerospace (BSDA) 2026 в Бухарест. И привезла с собой серьезную военную технику. В том числе командно-штабную машину Tasman и «заряженный» внедорожник Korean Light Tactical Vehicle (KLTV).

Мероприятие собрало 650 оборонных компаний из 36 стран – место выбрано не случайно: Румыния, член НАТО, граничит с Украиной и находится в эпицентре противостояния с Россией.

Tasman – это не просто пикап с лебедкой. Грузоподъемность – 1,1 тонны, может тянуть за собой 3,5 тонны. Двигатель объемом 2,2 литра выдает 210 л. с. в паре с 8-ступенчатым «автоматом». Но главное – «оптический контроль». Режим затемнения фар для скрытного передвижения. Электронная блокировка дифференциала, шноркель для преодоления бродов. Машина создавалась для передвижения по бездорожью, которого на потенциальном театре военных действий хватает.

Еще интереснее – KLTV. Это уже полноценная боевая единица. Броня, пулестойкое стекло. На крыше установлены пусковая установка для ракет и дымовые гранатометы. В комплекте – дистанционная стабилизированная стрелковая система и средства радиоэлектронной борьбы. То есть корейцы сделали из внедорожника полноценный мобильный ракетный комплекс. Дизель V6 объемом 3 литра разгоняет машину до максимальных 130 км/ч.

Южная Корея, формально не являющаяся стороной конфликта на Украине, активно наращивает экспорт вооружений в страны НАТО. Поляки уже закупают корейские танки K2 и гаубицы K9. Чехи – тоже. А теперь KIA предлагает легкую тактическую технику, которая может быть использована как раз для «партизанских» действий или быстрого маневрирования.