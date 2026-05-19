Филиппины рассматривают возможность приобретения японских бронемашин Type 16 MCV и ОБТ Type 10

ЦАМТО, 18 мая. СВ Филиппин приступили к оценке японских колесных ББМ Type 16 MCV и ОБТ Type 10 производства Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в качестве замены планировавшемуся расширению парка израильских легких танков Sabrah.

Как напоминает MaxDefense Philippines, в январе 2021 года МНО Филиппин заключило с Elbit Systems (Израиль) контракт стоимостью около 172 млн. долл. в рамках проекта приобретения легких танков. Контрактом предусматривалась поставка 18 гусеничных легких танков Sabrah на базе ASCOD-2, 10 колесных бронемашин Sabrah на базе Pandur II (8х8), а также машин обеспечения, БТР Guarani 6х6 и систем обнаружения снайперов. По состоянию на март 2024 года в состав ВС Филиппин было принято 9 гусеничных Sabrah и командирская машина. По заявлению командующего ВС Филиппин генерал-лейтенанта Антонио Нафарете, сделанному в феврале 2026 года, сроки поставки оставшихся 18 ед. остаются предметом переговоров.

Параллельно зафиксированы задержки поставок БТР Guarani 6х6. Руководство СВ Филиппин расценивает сложившееся положение как свидетельство недостаточного приоритета филиппинских контрактов со стороны израильского поставщика. В этой связи первоначальный план расширения парка Sabrah до 144 ед. де-факто снят с повестки дня.

В ходе совместных учений Balikatan-2026 несколько единиц Type 16 MCV из состава Сухопутных сил самообороны Японии применялись совместно с техникой бронетанковой дивизии ВС Филиппин, включая стрельбы и маневры в условиях тропического климата.

Параллельно СВ Филиппин рассматривает возможность приобретения ОБТ Type 10 производства MHI. Ключевым параметром является масса машины: по японским оценкам, около 84% мостов Японии выдерживают проход Type 10 (44-48 т), что соответствует условиям эксплуатации на Филиппинах в сравнении с ОБТ массой 55 т и выше. При этом переход со 105-мм на 120-мм вооружение качественно расширил противотанковый потенциал Type 10. Общий объем заказа Сухопутных сил самообороны Японии на Type 10 по состоянию на 2026 ф.г. составляет около 139 ед. Первоначальная стоимость составляет около 700 млн. иен за единицу с ростом в последующих партиях до 1 млрд. иен и выше.

В соответствии с Концепцией комплексной обороны, ВС Филиппин ориентируются на платформы, обеспечивающие переброску между островами с использованием гражданской инфраструктуры – паромов, портов, мостов – без задействования специализированных тяжелых транспортеров.

Параметры ББМ Type 16 MCV (масса 26 т, скорость более 100 км/ч) и ОБТ Type 10 (масса 44-48 т, ширина 3,24 м) в совокупности соответствуют данным требованиям в большей степени, чем платформы массой свыше 55 т. Японская доктрина юго-западного направления, ориентированная на ускоренное развертывание на островных театрах с использованием гражданской инфраструктуры, типологически близка к оперативным требованиям ВС Филиппин.

Основные ТТХ ББМ Type 16 MCV: колесная формула – 8х8; боевая масса – 26 т; вооружение – нарезная пушка 105 мм L/52 с боеприпасами Type 93 APFSDS-T и Type 91 HEAT; экипаж – 4 чел.; дизельный двигатель 570 л.с.; максимальная скорость по шоссе – свыше 100 км/ч; запас хода – около 400 км.

Основные ТТХ ОБТ Type 10: боевая масса – 44 т (стандартная) / 48 т (с полным комплектом модульного навесного бронирования); гладкоствольная пушка 120 мм L/44, совместимая с боеприпасами Type 10 APFSDS, JM33 APFSDS и стандартными 120-мм выстрелами НАТО; автомат заряжания с интервалом около 3,5 сек; экипаж – 3 чел.; дизель Mitsubishi 8VA34WTK V8 мощностью 1200 л.с. с вариатором; максимальная скорость – до 70 км/ч.