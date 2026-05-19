Войти
ЦАМТО

В Польше откроют первый в Европе сервисный центр для обслуживания двигателей танков Abrams

128
0
0
Американские танки "Абрамс" армии Польши во время парада, посвященного Дню Войска польского, в Варшаве
Американские танки "Абрамс" армии Польши во время парада, посвященного Дню Войска польского, в Варшаве.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

ЦАМТО, 18 мая. Первый в Европе сервисный центр для обслуживания двигателей AGT1500 танков M1 Abrams откроют в Польше, сообщило Министерство национальной обороны республики.

"В понедельник, 18 мая, на военном авиационном заводе №1 в Демблине заместитель премьер-министра, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и госсекретарь МО Цезари Томчик примут участие в торжественном подписании соглашения между военным авиационным заводом №1 и компанией Honeywell об авторизованном сервисном центре по обслуживанию двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams", – цитирует "РИА Новости" сообщение МНО Польши.

Отмечается, что сервисный центр по обслуживанию двигателей AGT1500 танков Abrams в Демблине будет третьим в мире и единственным в Европе центром, имеющим полномочия для обслуживания этих двигателей.

Как напоминает агентство, Польша заказала 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3 на сумму 4,75 млрд. долл. Кроме того, недавно в Войско польское были поставлены 116 бывших в употреблении танков Abrams ранней версии M1A1.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
M1 Abrams
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М
  • 19.05 01:35
  • 0
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 18.05 23:14
  • 15831
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.05 18:17
  • 0
Комментарий к "Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени"
  • 18.05 07:22
  • 0
Комментарий к "НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)"
  • 18.05 03:41
  • 2
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"