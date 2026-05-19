В Польше откроют первый в Европе сервисный центр для обслуживания двигателей танков Abrams

Американские танки "Абрамс" армии Польши во время парада, посвященного Дню Войска польского, в Варшаве.

ЦАМТО, 18 мая. Первый в Европе сервисный центр для обслуживания двигателей AGT1500 танков M1 Abrams откроют в Польше, сообщило Министерство национальной обороны республики.

"В понедельник, 18 мая, на военном авиационном заводе №1 в Демблине заместитель премьер-министра, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и госсекретарь МО Цезари Томчик примут участие в торжественном подписании соглашения между военным авиационным заводом №1 и компанией Honeywell об авторизованном сервисном центре по обслуживанию двигателей AGT1500 для танков M1 Abrams", – цитирует "РИА Новости" сообщение МНО Польши.

Отмечается, что сервисный центр по обслуживанию двигателей AGT1500 танков Abrams в Демблине будет третьим в мире и единственным в Европе центром, имеющим полномочия для обслуживания этих двигателей.

Как напоминает агентство, Польша заказала 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3 на сумму 4,75 млрд. долл. Кроме того, недавно в Войско польское были поставлены 116 бывших в употреблении танков Abrams ранней версии M1A1.