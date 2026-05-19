Сбой в электронной почте, из-за которого Польша не узнала о планах передислокации войск США (Politico, США)

Politico: польские военные не заметили важного сообщения от американских коллег

Американские военные направили польским коллегам важное срочное сообщение, но те его просто не заметили, пишет Politico. В итоге разразился нешуточный скандал, который, похоже, теперь будет только разрастаться.

Эдита Жемла, Марцин Вырвал (Edyta Żemła and Marcin Wyrwał)

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши получил уведомление еще в понедельник, но большинство польских военных узнали об отмене американского развертывания в среду из СМИ.

В среду Польша была застигнута врасплох решением США отменить запланированное развертывание американских войск в стране. Но, как выяснилось, предупреждение пришло, причем за несколько дней.

Польские военные были проинформированы о решении Пентагона еще в понедельник, сообщили три источника, знакомые с ситуацией и входящие в ближайшее окружение начальника Генерального штаба Войска Польского генерала Веслава Кукулы, который и получил это уведомление.

Однако сообщение застряло в засекреченном электронном почтовом ящике генерала. В результате руководство министерства обороны и польские военные узнали об изменении планов своего важнейшего союзника из СМИ.

Сообщение, отправленное Кукуле в начале недели, гласило, что армия США приостанавливает запланированную отправку в Польшу более 4000 военнослужащих из бронетанковой бригады. Новость была впервые опубликована в среду в издании Army Times, которое уточнило, что решение касается 2-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии. Аналогичные сообщения появились и в других американских СМИ.

Представители американских военных впоследствии подтвердили изменение планов по развертыванию войск в Польше, но не раскрыли причин этого решения.

Позже в Пентагоне заявили, что это решение было частью тщательно продуманного плана. "Решение о сокращении количества войск было принято по итогам многоуровневого процесса, учитывающего мнения ключевых командиров [американских войск в Европе] и всей цепи командования, — заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Джоэль Вальдес. — Это не было неожиданным, сиюминутным решением".

В среду вечером заместитель премьер-министра Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал решение США в социальных сетях, заверив общественность, что этот шаг не означает сокращения численности американских войск в стране.

В четверг на пресс-конференции Косиняк-Камыш сообщил, что консультировался с генералом США Алексуcом Гринкевичем, командующим силами США в Европе, а также верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, по поводу решения Пентагона. Американский генерал заверил его, что приостановка развертывания не означает постоянного сокращения численности американских войск в Польше.

Косиняк-Камыш также заявил, что контактировал по этому вопросу с главнокомандующим Вооруженными силами Польши президентом Каролем Навроцким, а также с премьер-министром Дональдом Туском.

Полная неожиданность

Хотя вопрос касается военных, генерал Кукула публично его не комментировал. Он не присутствовал на пресс-конференции в четверг, где Косиняк-Камыш обсуждал эту проблему.

В среду польские политические лидеры были застигнуты врасплох решением своего союзника. Однако, по данным трех источников, в то же самое время, когда Пентагон уведомлял командиров 2-й бронетанковой бригады США о том, что они не будут направлены в Польшу, краткое сообщение по этому вопросу было отправлено и начальнику Генерального штаба польской армии генералу Кукуле.

В понедельник или вторник американцы отправили Кукуле сообщение о приостановке развертывания войск США через засекреченную систему связи, предназначенную для контактов с союзниками, сообщили три источника из ближайшего окружения начальника Генерального штаба. Генерал Кукула должен лично санкционировать все контакты.

"Начальник штаба не информировал командный состав до среды", — сказал один из источников, попросивший об анонимности, как и другие собеседники.

"Американцы проинформировали Генеральный штаб в начале недели о приостановке ротации, поскольку именно он отвечает за координацию присутствия сил США в Польше", — добавил другой источник.

Однако полковник Марек Петжак, официальный представитель Генерального штаба, опроверг утверждение о том, что сообщение поступило еще в понедельник. "В понедельник не поступало никакой информации о приостановке ротации американских сил, — заявил Петжак. — Мой комментарий по этому вопросу: пожалуйста, смените источники".

"Одно предложение"

Американское сообщение о переброске солдат 2-й бронетанковой бригадной боевой группы из Техаса в Польшу было предельно кратким и не содержало ни объяснений, ни обоснований. "Это было короткое сообщение из одного предложения, отправленное по обычным военным каналам в неформальном порядке", — сообщил один из источников в окружении начальника Генерального штаба.

"То, что произошло в штабе, — это типичный организационный беспорядок, — сказал другой источник, близкий к Генеральному штабу. — Закон о защите секретной информации гласит, что только руководитель учреждения может читать секретную корреспонденцию. Однако для функционирования учреждения и обеспечения непрерывности работы необходимы запасные процедуры", — отметил этот источник.

"Всем известно, что начальник штаба часто в разъездах и очень занят. Поэтому он должен разрешать другим читать секретную корреспонденцию, чтобы ее просматривали несколько раз в день, а не только тогда, когда у начальника найдется на это время", — сказал источник.

В данном случае задержка с прочтением корреспонденции привела к тому, что гражданское руководство министерства обороны узнало о приостановке ротации американских войск из американских СМИ поздно вечером в среду.

"Я не знаю, какая система связи между начальником штаба и министром обороны действует сейчас и как часто он информирует министра, — сказал генерал Мечислав Ценюх, занимавший пост начальника Генерального штаба с 2010 по 2013 год и ныне находящийся в отставке. — В прошлом по важным вопросам начальник штаба имел доступ к министру в любое время суток. Однако по текущим вопросам он информировал министра раз в неделю".

"Если информация от американцев поступила в понедельник, то начальник штаба должен был доложить о ней не позднее вторника, — сказал генерал Ценюх. — Вся проблема в том, как эта информация была классифицирована внутри Генерального штаба. На мой взгляд, ее следовало пометить как очень важную и срочно доставить министру обороны, поскольку такая информация имеет не только военный, но и политический аспект".

"Система информационного обмена в Генеральном штабе не функционирует, как наглядно продемонстрировал случай с ротацией американской бригады", — заявил генерал Ярослав Громадзиньский, многие годы прослуживший в Генеральном штабе, а ныне находящийся в отставке.

Только после того, как новость появилась в СМИ в среду, генерал Кукула разослал руководителям командных штабов сообщение о том, что переброска войск из США приостановлена, сообщили источники.

"С этого момента офицеры в курсе дела и занимаются этим вопросом, — сказал один из источников, добавив, что численность американского военного присутствия в Польше будет сокращена, и это противоречит заверениям американского генерала Гринкевича. — Возможно, масштаб этого сокращения будет не таким большим, как сообщают СМИ, но мы тоже получили такую информацию. Мы все очень злы, что узнаем обо всем этом из СМИ, а не от нашего начальства".