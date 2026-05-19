“АК-47 среди бронетехники”: свыше 100 тысяч танков Т-54/55 служили более чем в 50 странах (19FortyFive, США)

19FortyFive: танки Т54/55 за свою историю служили более чем в 50 странах мира

Т-54 и Т-55, которые за феноменальную надежность и массовость называют "АК-47 среди бронетехники", давно считались пережитком холодной войны, пишет 19FortyFive. Однако в украинском конфликте эти машины неожиданно стали идеальным временным решением и обрели вторую жизнь.

Айзек Зайц (Isaac Seitz)

"АК-47 среди бронетехники"

Советские танки серии Т-54/55 — одни из самых распространенных в мире.

За все время было выпущено более 100 тысяч единиц, и эти танки служили более чем в 50 странах по всему миру — и до сих пор участвуют в боевых действиях в отдаленных уголках земного шара.

Удивительно, но они используются даже на Украине в рамках продолжающейся российской спецоперации. Несмотря на слабую броню, малую мобильность и недостаток прицельных приспособлений, танки Т-54/55 по-прежнему используются на фронте в качестве мобильной артиллерии и для поддержки пехоты.

Реликт советской эпохи на современном поле боя

Т-54/55 были впервые замечены на линии фронта в 2023 году.

Это совпало с западными репортажами о том, что парк советских танков Т-72 и Т-80 в России тает. Многие аналитики даже пророчили российской армии дефицит бронетехники. Однако дальнейшие события опровергли этот прогноз.

Тем не менее, вполне вероятно, что старые танки, включая Т-55 и Т-64, послужили временной мерой, пока производственные линии на российских танковых заводах не расширились. В первые два года конфликта российская промышленность не справлялась с новыми запросами. Поэтому танки Т-54/55 снова пошли в дело, пока заводы приспосабливались.

Как именно Россия использовала свои Т-55? Старые танки не применяются для прорыва или маневрирования, в отличие от современных. Вместо этого они служат штурмовыми орудиями для непрямой огневой поддержки на расстоянии — во многом сродни самоходной артиллерии.

Русские и сами понимают, что Т-55 не хватает брони и современных систем управления, но его пушка калибра 100 мм может принести немалую пользу в определенных ситуациях.

Благодаря крупнокалиберному вооружению и большей, чем у обычных танков, прицельной дальности они лучше подходят на эту роль по сравнению с более легкими машинами поддержки пехоты, такими как БМП-2, и могут действовать вне пределов досягаемости большинства систем ПТУР противника.

Как показал себя Т-54/55?

Как же показали себя Т-54/55 на Украине? Как ни удивительно, по сравнению с другими танками, не так уж и плохо. По состоянию на январь 2026 года разведка по открытым источникам, включая блог Oryx, зафиксировала потерю лишь 26 танков. Однако неизвестно, сколько этих танков Россия отправила на Украину в общей сложности.

До начала боевых действий у России на консервации имелось от 2 800 до 70 тысяч Т-54/55. 27 танков — это капля в море по сравнению с тем количеством, которое Россия могла бы задействовать, если бы отчаялась всерьез.

Помимо стрельбы неприцельной наводкой, русские нашли другие изобретательные способы использования старых танков советских времен. В 2023 году несколько танков Т-54 были начинены взрывчаткой и превращены в самодельные взрывные устройства. Затем они были доставлены к украинским позициям для подрыва.

Поскольку у России на складах находится огромное множество таких моделей, она может себе позволить эксперименты с устаревшими платформами. Однако складывается ощущение, что начиная с 2023 года танки Т-54/55 были переведены лишь на стрельбу с закрытых позиций.

При этом они были оснащены дополнительной динамической броней и защитой от беспилотников для повышения живучести. Однако поскольку их базовая броня сильно устарела, эти меры могут дать лишь скромный результат.

История Т-54/55

Танк Т-54 создавался на основе легендарного Т-34 времен Второй мировой войны. Т-34 прекрасно себя зарекомендовал в боевых действиях и был высоко оценен Красной Армией.

Модернизация уважаемого Т-34 привела к созданию Т-44, который имел много общих черт, но обладал лучшей броней и повышенной мобильностью.

Попытки же установить на Т-44 100-мм пушку в итоге привели к созданию Т-54, который по броне и вооружению превосходил большинство предшественников.

За долгое время эксплуатации танк получил целый ряд улучшений — в том числе новую башню, пушку Д-10Т с вертикальным стабилизатором и прицелы ночного видения.

Т-55 на первый взгляд практически неотличим от Т-54. Однако танк получил более мощный двигатель, более передовой прицел, двухплоскостной стабилизатор орудия и ряд других улучшений.

По сравнению с другими танками своей эпохи, такими как ИС-3 и Т-10, Т-55 был гораздо мобильнее и оснащался более совершенными противотанковыми снарядами. Танк был запущен в серийное производство в 1958 году и в том же году поступил на вооружение Советской армии.

И Т-54, и Т-55 были передовыми для своего времени, превосходя аналоги из стран НАТО по толщине брони и огневой мощи.

Самый популярный танк в мире

Т-54/55 сравнивают с автоматом Калашникова среди танков — и неспроста.

Русские наштамповали их огромное множество. Один лишь Советский Союз выпустил около 35 тысяч Т-54 и 27 тысяч Т-55. В сочетании с лицензионным производством в других странах — в частности, в Китае и странах Варшавского договора — за все время было выпущено свыше 100 тысяч танков, что делает их одними из самых многочисленных в истории.

Кроме того, танк стал хитом на мировом рынке вооружений. В эпоху расцвета он эксплуатировался более чем в 50 странах и по сей день находятся на вооружении по всему миру.

К моменту окончания холодной войны СССР практически снял с вооружения Т-54/55, заменив их на Т-72 и Т-80.

Однако большое количество танков оставалось на вооружении стран Варшавского договора, и еще множество хранилось на складах у самой Советской армии.

Россия унаследовала значительную их часть — по оценкам, от двух до 80 тысяч. Однако по окончании холодной войны Россия списала многие из них по соглашению с США. Тысячи устаревших танков простаивали на складах, поскольку считалось, что они больше никогда не увидят боевых действий.

Однако с началом спецоперации на эти танки отправились в свой последний бой.

Айзек Зайц — военный обозреватель, окончил программу стратегической разведки и национальной безопасности Колледжа Патрика Генри. Изучал русский в Языковой школе Миддлбери и работал аналитиком разведки в частном секторе