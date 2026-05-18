Мировая война с ядерным оружием: каким может быть конфликт Китая и США

Члены почетного караула держат американский и китайский флаги перед встречей президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, Пекин, 14 мая 2026 года.

Полковник Ходаренок: война Китая и США приведет к применению ядерного оружия

Неправильный подход к тайваньскому вопросу может спровоцировать конфликт между Пекином и Вашингтоном, предупредил глава КНР Си Цзиньпин на встрече с Дональдом Трампом. Как будет выглядеть война Китая и США, на чьей стороне преимущество и почему столкновение стран может привести к применения ядерного оружия — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Неверный подход Вашингтона к вопросу Тайваня может негативно сказаться на отношениях Китая и США, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с американским президентом США в Пекине.

«Две страны могут столкнуться и даже вступить в конфликт», — предупредил китайский лидер.

Разберемся, как подобная война может выглядеть на практике. Си Цзиньпин не стал вдаваться в детали и конкретизировать, каким образом между США и КНР может разгореться военный конфликт. Однако в экспертном сообществе — как отечественном, так и зарубежном — недостатка в сценариях возможного вооруженного противоборства нет.

К примеру, гипотетическое вторжение Китая на Тайвань — одна из излюбленных тем американских медиа. Об этом говорят и ведущие аналитики Пентагона, и политические обозреватели основных СМИ США. КНР, по версии военного ведомства США, давно вынашивает планы завоевания Тайваня. Варианты действий весьма разнообразны: от воздушной и морской блокады острова до полномасштабного вторжения.

К одному из возможных планов вторжения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на Тайвань обращалась и «Газета.Ru». Если рассматривать вопрос с сугубо военной точки зрения, то НОАК для достижения этой цели необходимо будет провести полноценную воздушно-морскую десантную операцию (ВМДО), то есть высадить оперативно-стратегические и оперативные воздушные и морские десанты на территорию, занимаемую противником.

По большому счету, эта задача сегодня вполне по силам Вооруженным силам Китая. КНР сейчас имеет самый большой военно-морской флот в мире общей численностью более 350 кораблей и подводных лодок, в том числе более 130 надводных кораблей основных классов.

К тому же, как отмечают специалисты, темпы работы нынешнего китайского кораблестроительного конвейера не имеют аналогов в мирное время. Более того, в каждый отдельный момент даже трудно установить, сколько сейчас у Китая кораблей в строю.

Стремление насильственно воссоединить Тайвань с материком и решимость заменить США в качестве гегемона в западной части Тихого океана заставили Пекин потратить огромное количество времени и денег на улучшение качества своего военно-морского флота, полагают в Пентагоне.

Китайский авианосный флот, оснащенный передовыми системами, такими как электромагнитные катапульты, может обеспечить авиационное прикрытие морских десантных сил при вторжении на Тайвань или даже противостоять ВМС США в сражении авианосцев с авианосцами, которое гипотетически может произойти впервые со времен Второй мировой войны.

Однако и вероятный противник далеко не слаб. Не говоря даже об оперативных и боевых возможностях ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе, сам Тайвань представляет собой нешуточную военную силу. ВМС Тайваня стоят в одном ряду с флотами таких стран, как Италия, Индия и Франция (22 фрегата, четыре эсминца, четыре подводные лодки, 31 ракетный катер и др.)

ВВС острова насчитывают более 300 истребителей, из них 56 вполне современных Мираж 2000D и 120 F-16A. 14 августа 2020 года Тайвань подписал формальное соглашение с Соединенными Штатами о приобретении 66 истребителей Lockheed Martin F-16C/D (F-16V) Block 70 Viper новой постройки.

Тайвань располагает крылатыми ракетами, способными достичь крупных городов материкового Китая. Заявленная дальность новой модификации ракеты Hsiung Feng IIE — 1200 км. Этого вполне достаточно, чтобы нанести удары по городам на побережье и даже в глубине Китая в случае начала боевых действий.

Словом, и военные, и технологические, и экономические возможности сторон потенциального конфликта исключительно велики. И это будет битва примерно равных противников. И даже если, к примеру, одна из сторон в чем-то превосходит своего гипотетического противника, то у оппонента всегда есть на это преимущество адекватный ответ.

В частности, по сравнению с Китаем, США обладают превосходством в авианосном флоте и кораблях большого водоизмещения. Однако Китай стремительно догоняет Соединенные Штаты по количеству кораблей этого класса, а также имеет на оснащении противокорабельные ракеты выдающихся дальности стрельбы и мощи, что делает вход американских авианосных ударных групп в зону их досягаемости весьма опасным.

В частности, на военном параде в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне в 2025 году было представлено целое семейство противокорабельных ракет, принятых на вооружение НОАК только за последние годы. Среди них:

* YJ-15 — сверхзвуковая противокорабельная ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем;

* YJ-17 — противокорабельная баллистическая ракета с гиперзвуковым планирующим боевым блоком;

* YJ-19 — противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем;

* YJ-20 — противокорабельная баллистическая ракета с гиперзвуковым маневрирующим боевым блоком;

* YJ-21 — противокорабельная гиперзвуковая ракета.

Можно не сомневаться, что на соединения ВМС США, которые осмелятся приблизиться к китайским берегам, обрушится просто ливень подобных изделий, в самое короткое время способных пустить на дно весь американский флот в зоне Тихого океана.

Таким образом, если по глупости или из-за провокации Вашингтона — а только это может стать поводом и причиной войны — между США и Китаем разгорится военный конфликт, то

это будет более чем масштабное вооруженное противоборство, по боевому и численному составу привлеченных войск претендующее на статус мировой войны. Можно ни секунды не сомневаться, что в этом случае дело наверняка дойдет до применения ядерного оружия.

К тому же боевой дух НОАК известен в Пентагоне еще со времен Корейской войны 1950–1953 годов.

Между тем в ходе гипотетического конфликта цветущий остров, каковым является в настоящее время Тайвань, наверняка будет превращен в груду строительного мусора и щебня. Поэтому подобный вариант присоединения Тайбэя для Пекина явно не подходит. В связи с этим велика вероятность, что военно-политическое руководство Китая проявит в подобной обстановке всю возможную осмотрительность, осторожность и свойственное официальному Пекину терпение — и в конечном итоге добьется присоединения Тайваня к материковому Китаю по образу и подобию Макао и Гонконга.

Михаил Ходаренок

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).