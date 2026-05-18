Тактика Путина приносит результат: Россия укрепляет свои позиции на Балтике (Die Welt, Германия)

Die Welt: Россия укрепила позиции своего флота на Балтике

Москва направляет боевые корабли в Балтийское море, чтобы предостеречь европейцев от попыток задержания судов, следующих в российских порты или выходящих из них, пишет Die Welt. Страны НАТО также развертывают там свои флоты, ситуация складывается взрывоопасная.

Павел Локшин

В Любекской бухте Москва вывела на позицию большой противолодочный корабль "Североморск". Его развертывание служит прежде всего одной определенной цели. В НАТО это вызывает тревогу и ставит альянс перед непростым решением.

"Североморск" построили в 1980-х годах — он предназначался для охоты за подлодками НАТО. Корабль входит в состав Северного флота России, где базируются ее ключевые атомные подводные лодки. Штаб флота находится на побережье Баренцева моря. Теперь же перед кораблем поставили иные задачи: он стоит на якоре в Балтийском море между островом Фемарн и Любекской бухтой. Ранее там дежурил малый ракетный корабль "Ставрополь".

Российский флот не уточняет, зачем был переброшен военный корабль. Наиболее вероятная причина – защита российских "теневых танкеров" от проверок, так считают и в Федеральном министерстве обороны. Россия задействует суда так называемого теневого флота, чтобы обходить санкции: скрывает конечных владельцев, отключает транспондеры, перегружает нефть в открытом море.

По пути из российских балтийских портов танкеры должны проходить через немецкие прибрежные воды у Фемарна, а также через пролив Большой Бельт, относящийся к Дании.

В ответ НАТО развернуло в регионе силы быстрого реагирования, чтобы продемонстрировать свое присутствие, их возглавляет немецкий фрегат Sachsen. По данным Bild, Франция также направила ракетный фрегат Auvergne.

Напряженность на Балтике отражает последнюю фазу европейско-российского спора вокруг ограниченных санкциями экспортных поставок российской нефти. В последние месяцы прибрежные страны — члены НАТО усилили проверки танкеров и грузовых судов, связанных с Россией, иногда даже задерживали их. Так, Финляндия в начале года две недели удерживала сухогруз Fitburg, который подозревали в повреждении подводного кабеля (автор статьи забыл уточнить, что абсурдные подозрения были в итоге сняты, —прим. ИноСМИ).

В январе этого года российская Морская коллегия (консультативный орган Кремля, возглавляемый сторонником жесткой линии Николаем Патрушевым) заявила, что обсуждала "морскую безопасность на стратегических маршрутах". Это было связано с предполагаемыми "нарушениями морского права недружественными государствами".

С начала года российские боевые корабли стали системно сопровождать в Балтике танкеры теневого флота, используемые для обхода установленного ЕС потолка цен на нефть. Одновременно выросло число таких танкеров, которые идут без флага либо под ложным флагом (ни одно судно не может идти без флага; что касается утверждения о "ложном флаге", то оно бездоказательно, — прим. ИноСМИ).

По танкеру в день проходит через датские воды

В связи с проверками и задержаниями судов российский МИД в марте заявлял о "грабеже" под прикрытием санкций. Российский посол по особым поручениям Артем Булатов несколько дней назад высказал мнение, что ЕС и НАТО хотят превратить Балтику в испытательный полигон для "односторонних механизмов контроля и блокирования международного судоходства". В перспективе, по его словам, это может применяться против неугодных государств. Россия также утверждает, что под угрозой находится снабжение Калининградской области: часть грузов идет туда морем из Санкт-Петербурга. Однако европейские страны этот маршрут не оспаривают.

У европейских прибрежных государств другая логика. Речь идет не только о соблюдении санкций: суда, следующие из российских портов или в их направлении, представляют собой просто угрозу безопасности.

Танкеры теневого флота подозревают в диверсиях против европейской подводной инфраструктуры. По расследованию OCCRP* (Проект по выявлению и публикации данных об организованной преступности и коррупции*), на таких судах нередко находятся моряки, связанные с группой "Вагнер" и российской военной разведкой ГРУ, иногда на борту бывают пассажиры, которые вообще не фигурируют в судовых документах (бездоказательные утверждения, — прим. ИноСМИ). Это еще один риск.

Если рассматривать только танкеры, подпавшие под санкции и входящие в состав российского теневого флота, то в среднем через датские воды проходит одно судно в день. Если добавить танкеры, которые пока не находятся под санкциями, их может проходить до шести в сутки. У европейцев попросту не хватит ресурсов, чтобы проверять каждый танкер. Россия, в свою очередь, не может сопровождать военным эскортом каждое судно. На первый взгляд выходит, что преимущества нет ни у кого.

"Риск эскалации слишком велик"

На деле рычагов у России больше. Сопровождать все танкеры, похоже, не является ее целью, пишет Чарли Эдвардс в анализе для Международного института стратегических исследований (IISS). По его мнению, Кремль добивается другого — создать у европейцев впечатление, будто Москва готова к такому развитию событий.

Россия стремится повысить политические издержки возможной реакции Европы. "Послания Кремля призваны проверить политическую сплоченность, повысить риск эскалации и удержать государства — члены НАТО от дальнейших действий в нейтральных водах", — пишет Эдвардс.

Похоже, это работает, по крайней мере частично: Эстония не будет пытаться задерживать корабли российского теневого флота, заявил командующий ВМС Эстонии Иво Варк. "Риск военной эскалации просто слишком велик", — пояснил он информационному агентству Reuters.

Год назад Россия направила истребитель в воздушное пространство Эстонии над Балтийским морем, чтобы помешать береговой охране страны взять под контроль нефтяной танкер. Затем истребитель сопроводил танкер в российские воды (российские самолеты в Балтийском регионе пролетают исключительно над нейтральными водами, — прим. ИноСМИ).

Целенаправленные сигналы

Истребитель в воздушном пространстве НАТО, эсминец у немецкого побережья: это, помимо прочего, борьба сигналов — посланий, адресованных друг другу Россией и Европой в публичном поле.

Европейские страны НАТО, включая Великобританию, а также США хотят с помощью проверок российского теневого флота обозначить для Москвы границы допустимого. При этом из-за нынешних высоких цен на нефть Россия как никогда заинтересована в экспорте через теневой флот: сейчас это особенно прибыльно. Вероятно, именно поэтому Кремль повышает ставки.

Теперь европейским прибрежным государствам необходимо тщательно взвешивать свои ответные меры, чтобы предотвратить опасную эскалацию. Радикальные меры, такие как полное закрытие датских вод для российского теневого флота, были бы слишком рискованными, поэтому датское правительство их исключает.

Тем не менее европейцы не готовы принять ситуацию. Развертывание сил НАТО у берегов Фемарна следует рассматривать именно в этом контексте.

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ