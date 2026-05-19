Российский бомбардировщик Ту-160М "Blackjack" оснащен шестью крылатыми ракетами Х-55СМ, каждая из которых может нести термоядерную боевую часть мощностью 200 килотонн (Military Watch Magazine, США)

MWM: Ту-160М способен нести шесть крылатых ракет с термоядерной боевой частью

Россия делает ставку на глубокую модернизацию проверенного временем Ту-160М, пишет MWM. Несмотря на отсутствие технологий малозаметности, ракетоносец получает новые двигатели, передовую электронику и готовится к оснащению гиперзвуковыми комплексами "Кинжал".

Россия модернизирует дальний бомбардировщик Ту-160М (в классификации НАТО — "Blackjack") в качестве временного решения, пока разработка российского стелс-бомбардировщика ПАК ДА задерживается. Российский Ту-160М может нести до шести крылатых ракет Х-55СМ, предназначенных для ударов по наземным целям. Каждая из них может быть оснащена термоядерной боеголовкой мощностью 200 килотонн или обычной фугасной боевой частью.

В ожидании нового стелс-бомбардировщика ПАК ДА, который может составить конкуренцию американским B-21, активно проводится масштабная модернизация дальнего бомбардировщика Ту-160М.

Этот самолет, разработанный в 80-х годах, не обладает стелс-технологиями. Российский Ту-160 в некотором роде сопоставим с американским B-52, поскольку оба самолета были существенно модернизированы для продления срока службы. Также оба предназначены для действий в менее напряженной воздушной обстановке из-за своих размеров и уязвимости перед истребителями и современными системами ПВО.

Тем не менее, модернизированный вариант российского бомбардировщика Ту-160М получил улучшенную навигационную систему и бортовой автопилот нового поколения.

Как и в случае с американским B-52, модернизация Ту-160М действительно масштабна. Она включает работу над вариантом Ту-160М2 с улучшенным двигателем НК-32, системами радиоэлектронной борьбы, "стеклянной" кабиной и радиолокационной станцией НВИ-70.

Ту-160 оснащен крылатыми ракетами

Этот самолет также вооружен шестью крылатыми ракетами Х-55СМ для ударов по наземным целям, каждая из которых способна нести ядерную или неядерную боевую часть.

Как было сказано выше, боеголовка может быть либо термоядерной, мощностью 200 килотонн, либо обычной фугасной. Российская корпорация "Ростех" планирует выпускать два новых Ту-160М в год, и к 2027 году их число должно возрасти до 10 единиц.

В отличие от классического B-52 времен Вьетнама, Ту-160 разработки Туполева впервые поступил на вооружение еще в советскую эпоху, в 1980-х годах. Российский Ту-160 внешне больше напоминает крупный вытянутый бомбардировщик B-1B, способный нести огромную полезную нагрузку, с максимальной взлетной массой до 300 тонн.

Россия стремится поддерживать активный и боеспособный парк бомбардировщиков, однако Ту-160М сталкивается со многими из тех же проблем, что и B-1B и B-52. Проще говоря, устаревший российский бомбардировщик не обладает необходимым уровнем стелс-технологий, для современных боевых условий.

Фюзеляж Ту-160М действительно имеет некоторое сходство с бомбардировщиком B-1B благодаря узкому вытянутому носу и округлой передней части.

Ту-160М против B-52

Несмотря на отсутствие у Ту-160М стелс-технологий, опыт США показал, что при надлежащем обслуживании и конструктивной поддержке старые самолеты могут оставаться боеспособными в течение десятилетий после окончания предполагаемого срока службы. Это в том числе относится и к американскому бомбардировщику B-52, который может прослужить почти 100 лет.

Благодаря масштабной модернизации разработанный еще в 1950-х и 1960-х годах B-52, стал практически другим самолетом.

За последние несколько десятилетий B-52 получил новый двигатель, "стеклянную" кабину, модернизированный внутренний отсек вооружения, современные системы связи и новые типы вооружений.

Современные B-52 ВВС США способны нести гораздо большее количество боеприпасов и в перспективе, вероятно, смогут применять беспилотники, гиперзвуковые ракеты и даже лазерное оружие.

Ту-160М также могут оснастить подобными инновационными технологиями. Такие доработки могли бы сделать бомбардировщик вполне боеспособным в контексте современного противостояния великих держав.

В том случае, если на самолет будут установлены датчики и системы вооружения, которые смогут поражать системы ПВО и наземные цели противника на большом расстоянии, то радиус поражения Ту-160М может компенсировать отсутствие стелс-технологий.

Гиперзвуковое оружие Ту-160

Также стоит вопрос о гиперзвуковом оружии, которое, как известно, есть у России.

Интеграция гиперзвуковых ракет воздушного базирования и противокорабельных крылатых ракет большой дальности может позволить Ту-160М ставить под угрозу ранее недосягаемые цели.

Оснащение Ту-160М2 гиперзвуковым оружием — вполне реальная задача, и, вполне возможно, она уже ведется, поскольку Россия намерена вооружить бомбардировщик гиперзвуковой ракетой Х-47М2 "Кинжал".

"Кинжал" считается значимой единицей вооружения, так как в 2022 году он успешно применялся на Украине для ударов по складам боеприпасов и военным хранилищам.

Хотя "Кинжал" и способен развивать скорость до 10 Махов, он не считается полностью гиперзвуковым, поскольку следует по стандартной баллистической траектории и не маневрирует в полете так, как это характерно для гиперзвукового оружия.