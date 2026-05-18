Сокращение поддержки со стороны США — не самая большая проблема Украины. Самая большая проблема — Польша (Newsweek, США)

Newsweek: ухудшающиеся отношения с Польшей — самая большая проблема Украины

Интерес Запада к поддержке киевского режима ослабевает, пишет Newsweek. Однако резкое сокращение помощи со стороны США – лишь верхушка айсберга. Главная же угроза Украине находится непосредственно у его границ.

Джульетт Бретан (Juliette Bretan)

Спустя четыре года после начала полномасштабной военной операции России на Украине интерес Запада к поддержке военных усилий Киева ослабевает. Новости с передовой редко попадают в заголовки западных СМИ, а военная помощь, особенно со стороны Соединенных Штатов, сводится к минимуму. По данным "Индекса поддержки Украины" Кильского института, в 2025 году объем военной помощи, предоставленной Белым домом Киеву, сократился на 99% по сравнению со среднегодовым показателем за 2022–2024 годы.

Впрочем, в последнее время Киев сталкивается с гораздо более серьезной угрозой — причем непосредственно у ее границ. Польша, которая до недавнего времени была верным союзником в борьбе с Россией. Однако из-за прихода к власти нового президента правого толка, неразрешенных противоречий, связанных с конфликтом и экономического спада польская помощь Украине стремительно сокращается.

Все это происходит в крайне неблагоприятный момент. После заявления Владимира Путина 9 мая о том, что конфликт с Украиной, по всей видимости, "подходит к концу", усталость от боевых действий — особенно среди соседей Украины — может ослабить их позиции за столом переговоров. Учитывая, что Польша до сих пор выступала связующим звеном между Киевом и Западом, такое ухудшение отношений может повлечь за собой сложности в реализации будущих планов по обороне Украины, а также в ее отношениях с Евросоюзом и НАТО.

В последние несколько месяцев социально-экономическая напряженность между этими двумя странами уже повлияла на безопасность и сплоченность. Инфраструктура Польши крайне важна для поставок военной и гуманитарной помощи на Украину. Через эту страну проходит 90% поставок вооружения для Киева; здесь расположены базы и учебные центры НАТО, а также военные объекты на восточной границе и в портовом городе Гдыня на севере страны.

Тем не менее, в 2024 году трения из-за низких цен на украинское зерно, поставляемое на рынок Европейского союза, и связанное с этим накопление запасов зерна в Польше привели к протестам польских фермеров примерно в 180 населенных пунктах по всей стране. В ходе акций фермеры перекрыли дороги и пункты пропуска на границе с Украиной. Это привело к задержке с поставкой части военной помощи, в том числе систем ночного видения, пикапов и беспилотников. <…> В июне прошлого года исследовательское агентство IBRiS в Польше сообщило, что 46% поляков поддерживают прекращение или ограничение военной помощи Украине.

За столом переговоров последствия этой напряженности между Польшей и Украиной могут увеличить вероятность того, что требования России будут выполнены, особенно в отношении уступки территорий, поскольку ослабление европейской поддержки не позволит Украине в полной мере обеспечить защиту территории. Это также повлияет на оборонный потенциал восточного фланга Североатлантического альянса и ЕС. Если напряженность в отношениях сохранится, зависимость Киева от военной поддержки НАТО и Евросоюза может также сократиться, что потенциально приведет к отсутствию гарантий безопасности, необходимых для предотвращения дальнейшей эскалации со стороны Кремля.

Надежды Украины на вступление в ЕС и НАТО также окажутся под угрозой. В 2025 году IBRiS также обнаружило, что лишь 35% поляков сегодня считают, что их страна должна поддерживать Киев в его стремлении вступить в Евросоюз, тогда как в 2022 году доля сторонников этой позиции составляла 85%.

В качестве причин часто приводят исторические противоречия между Польшей и Украиной, связанные со сложной историей в период войны. В 1943 году Украинская повстанческая армия* уничтожила от 50 до 100 тысяч поляков на Волыни — территории, которая ранее входила в состав Польши, а в то время находилась под немецкой оккупацией. Сейчас этот регион входит в состав Украины. Массовые убийства, вероятно, были ответом на репрессии, которым поляки подвергали украинцев в этом регионе в период между двумя мировыми войнами, а также на попытки украинских националистов создать независимое государство.

Хотя Украина недавно позволила полякам эксгумировать массовые захоронения в регионе — что ранее было запрещено — напряженность сохраняется. Варшава считает, что Киев сначала должен признать Волынскую резню геноцидом, а уже после этого вступать в Европейский союз.

Кроме того, в последнее время Польша ограничила поддержку украинских беженцев. В 2022 году польское правительство позволило огромному числу украинских беженцев, покинувших свою страну после начала конфликта, оставаться в Польше более года и получить вид на жительство сроком на три года.

Однако после избрания в 2025 году президентом правого политика Кароля Навроцкого, который заявил, что поставит интересы поляков на первое место, специальная поддержка для украинцев, похоже, прекратилась. Хотя в правительстве утверждают, что такое изменение является лишь следствием стабилизации ситуации в мире и означает, что к украинцам будут относиться так же, как и к другим иностранцам на территории страны, это свидетельствует и об ухудшении отношений между странами.

Одновременно снизилась и поддержка беженцев со стороны польского населения: в январе государственное аналитическое агентство CBOS опубликовало результаты опроса, согласно которым доля поляков, выступающих против пребывания украинских беженцев в стране, достигла рекордного уровня — 46%. Вследствие этой напряженности Украина может оказаться в более уязвимом положении на переговорах, а ее зависимость от ЕС и доверие к блоку среди граждан могут ослабнуть.

Хотя Польша по-прежнему поддерживает независимость Украины и выступает против действий Москвы, обострение отношений — особенно после отказа президента Дональда Трампа от поддержки — не только наносит ущерб гражданскому обществу, но и может повлиять на поставки военного снаряжения и политические решения в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе.

В свете возможного начала переговоров отношения между Варшавой и Киевом будут иметь решающее значение для обеспечения безопасности Украины как сейчас, так и в будущем. С точки зрения украинцев, разочарованность в Польше представляет собой гораздо более серьезную проблему, чем любые ограничения поддержки со стороны Вашингтона.

*организация признана экстремистской, ее деятельность на территории России запрещена