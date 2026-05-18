НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)

Президент Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме объявил, что отправит оружие Украине через НАТО.

FT: ради расположения Трампа Рютте усиливает давление на европейский ВПК

Генсек НАТО Марк Рютте на встрече в Брюсселе обратится к европейским ВПН с жестким призывом, пишет FT. Вероятно, таким образом он хочет угодить Дональду Трампу, надавив на союзников. Остается только наблюдать за тем, что из этого выйдет.

Генри Фой

Аарон Кирхфельд (Aaron Kirchfeld), Сильвия Пфайфер (Sylvia Pfeifer)

Генсек НАТО Марк Рютте на следующей неделе выступит с наставлением для европейских оружейных компаний об увеличении инвестиции и наращивании производства. Так альянс стремится укрепить военный потенциал Европы и угодить президенту США Дональду Трампу.

Как сообщили журналистам Financial Times источники, знакомые с ситуацией, Рютте намерен встретиться в Брюсселе с ведущими европейскими оборонными ведомствами. Генеральный секретарь будет настаивать на том, чтобы они как можно скорее подготовили дорожную карту для будущих заявлений на грядущем саммите в Анкаре, который пройдет в июле этого года.

В преддверии встречи компаниям уже предложили поделиться информацией о крупных инвестициях и способности оперативно нарастить производство. Особое внимание уделили противовоздушной обороне и ракетам большой дальности.

Рютте регулярно встречается с ведущими руководителями оборонных предприятий Европы. Однако, по словам представителей отрасли, собрать большую часть компаний на одном саммите — это необычно. Заявление генсека о необходимости ускорить производство и нарастить объемы подчеркивает необходимость для НАТО продемонстрировать промышленный рост оборонных предприятий. Эта тема должна стать одной из ключевых на запланированном мероприятии в Турции.

Ожидается, что многие крупные производители вооружений из Европы, в том числе Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo, направят своих представителей. Из всех вышеперечисленных только Airbus ответили лаконичной фразой на запрос Financial Times: "Мы не комментируем подробности частных, неформальных встреч". Остальные компании проигнорировали наши обращения.

НАТО хочет, чтобы европейские производители вооружений помогли удовлетворить требования Трампа. Американский президент неоднократно заявлял, что Европа должна увеличить собственные расходы на оборону. Кроме того, альянс пытается урегулировать недовольство Вашингтона неспособностью союзников присоединиться к боевым действиям в Иране. Инвестиции должны снизить зависимость континента от США из-за растущей обеспокоенности о перспективах их присутствия в регионе.

На прошлогоднем саммите НАТО в Гааге страны альянса поддержали призыв Дональда Трампа увеличить оборонные расходы до 5% ВВП. Как сообщили источники на условиях анонимности, активное продвижение оружейных сделок рассматривается как доказательство эффективности такого курса, а сам Трамп вполне может записать этот результат себе в актив.

"Речь сейчас идет о том, чтобы сделать будущее увеличение расходов на оборону более реалистичным", — заявил один из высокопоставленных европейских чиновников. Рютте хочет, чтобы крупные производители нарастили производство, не дожидаясь новых государственных заказов.

За последние годы между ключевыми европейскими производителями вооружений и министерствами обороны отдельных стран назрел крупный конфликт. Его первопричина — нехватка промышленных мощностей на континенте. Компании обвиняют правительства в недостаточном количестве долгосрочных контрактов. Представители власти в ответ критикуют ВПК за то, что тот не смог достаточно быстро нарастить свои производственные мощности.

Несмотря на существующие разногласия, Рютте хочет, чтобы компании прямо рассказали, с какими препятствиями они сталкиваются на пути к наращиванию производства и удовлетворению запросов НАТО. Эту информацию также подтвердили два источника, близкие к представителям отрасли.

В то время как европейские организации предпринимают шаги для решения проблемы нехватки боеприпасов, доступ к ракетам большой дальности стал одной из главных проблем для столиц. Берлин пытается закупить американские крылатые ракеты Tomahawk, чтобы укрепить свою оборону против потенциальной агрессии со стороны России. Ситуация усугубилась после отказа Пентагона развертывать дополнительные системы. Европа вынуждена оказывать давление на собственные компании чтобы те ускорили разработку альтернатив.

В начале мая Пентагон объявил о планах вывести 5000 военнослужащих из Германии после разногласий между Трампом и канцлером Фридрихом Мерцем по поводу войны с Ираном. Этот конфликт также привел к тому, что США израсходовали запасы критически важных боеприпасов на "годы вперед".

Оба события послужили новым "тревожным сигналом" для европейцев о необходимости как можно быстрее нарастить производства. Если союзники по НАТО достигнут целевого показателя в 5% ВВП по расходам на оборону, к 2035 году совокупные траты увеличатся на один триллион долларов.

Представители НАТО заявили, что хотят заключить новые основополагающие договоры, в тех отраслях обороны, которые в значительной степени зависят от США. Речь идет о поставках установок ПВО, ракет большой дальности, систем разведки и дальнего обнаружения, включая космические спутники.

Ожидается, что на следующей неделе несколько ключевых компаний представят планы по удовлетворению потребностей заводов, персонала, обеспечению сырьем и укреплению важнейших цепочек поставок. Один из источников добавил, что на переговорах также обсудят вопрос снижения зависимости европейского вооружения от китайских и тайваньских комплектующих.

"Генеральный секретарь регулярно встречается с представителями промышленности и финансовых учреждений со всего альянса. Он стремится стимулировать увеличение производства, инноваций и инвестиций для удовлетворения наших потребностей", — заявил в официальном комментарии представитель НАТО.