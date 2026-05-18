«От нас до острова 9500 миль, а от Китая - 59»: Трамп назвал Тайвань проблемой

Источник изображения: topwar.ru
Президент США Дональд Трамп после возвращения из Китая дал интервью Fox News, в котором высказал сомнения в целесообразности защиты Тайваня из-за его географической близости к Китаю и военной мощи Пекина. Интервью было записано 15 мая в Пекине, на следующий день после саммита Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.
Трамп:
На самом деле от ближайшей точки США до Тайваня порядка 8000 км. Видимо, Трамп имел в виду столицу страны, Вашингтон.
Президент США также подверг критике предыдущие американские администрации за развитие тайваньской полупроводниковой промышленности:
Трамп призвал Тайвань и Китай к спокойствию:
Когда у Трампа спросили, станет ли на Тайване спокойнее после его (Трампа) визита в Пекин, американский президент ответил одним словом:
Глава Белого дома дал понять, что китайское руководство, скорее всего, воздержится от военных действий против Тайваня, пока он находится у власти:
При этом он отказался от прямого обязательства ввести американские войска в случае атаки Китая, сохраняя политику «стратегической неопределённости».
Трамп также временно приостановил утверждение Вашингтоном дополнительных поставок оружия Тайваню на сумму 12 миллиардов долларов, назвав это «очень хорошим переговорным рычагом», зависящим от поведения Китая. Напомним, что ранее власти Китая заявили Трампу, что они не станут поставлять оружие Ирану.
Оценивая прошедший саммит с Си Цзиньпином в Пекине, Трамп назвал его историческим моментом. «Это две великие страны. Я называю это G-2. Я думаю, это останется в истории как очень важный момент», — заявил он. По словам Трампа, тайваньский вопрос активно обсуждался в ходе переговоров, и китайский лидер «не хочет видеть борьбы за независимость, потому что это будет очень сильная конфронтация».