Войти
Военное обозрение

«От нас до острова 9500 миль, а от Китая - 59»: Трамп назвал Тайвань проблемой

185
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Президент США Дональд Трамп после возвращения из Китая дал интервью Fox News, в котором высказал сомнения в целесообразности защиты Тайваня из-за его географической близости к Китаю и военной мощи Пекина. Интервью было записано 15 мая в Пекине, на следующий день после саммита Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп:

Тайвань - это немного сложная проблема. Когда вы смотрите на шансы, Китай - это очень, очень мощная, большая страна. И тут очень маленький остров. Только подумайте, он находится всего в 59 милях (примерно 95 км) от них. А мы - в 9500 милях (примерно 15 000 км).

Источник изображения: topwar.ru

На самом деле от ближайшей точки США до Тайваня порядка 8000 км. Видимо, Трамп имел в виду столицу страны, Вашингтон.

Президент США также подверг критике предыдущие американские администрации за развитие тайваньской полупроводниковой промышленности:

Если посмотреть на историю, Тайвань развился потому, что у нас были президенты, которые не ведали, что они делают. Они украли нашу микрочиповую промышленность.

Трамп призвал Тайвань и Китай к спокойствию:

Я не хочу, чтобы кто-то пошёл по пути независимости. Вы знаете, что нам нужно будет преодолеть 9,5 тысяч миль, чтобы вести войну. Я не хочу этого. Я хотел бы, чтобы Тайвань успокоился. Я хочу, чтобы Китай успокоился.

Когда у Трампа спросили, станет ли на Тайване спокойнее после его (Трампа) визита в Пекин, американский президент ответил одним словом:

Нейтрально.

Глава Белого дома дал понять, что китайское руководство, скорее всего, воздержится от военных действий против Тайваня, пока он находится у власти:

Я не думаю, что они что-то сделают, пока я здесь. Когда меня не будет… я думаю, они могут, если честно.

При этом он отказался от прямого обязательства ввести американские войска в случае атаки Китая, сохраняя политику «стратегической неопределённости».

Трамп также временно приостановил утверждение Вашингтоном дополнительных поставок оружия Тайваню на сумму 12 миллиардов долларов, назвав это «очень хорошим переговорным рычагом», зависящим от поведения Китая. Напомним, что ранее власти Китая заявили Трампу, что они не станут поставлять оружие Ирану.

Оценивая прошедший саммит с Си Цзиньпином в Пекине, Трамп назвал его историческим моментом. «Это две великие страны. Я называю это G-2. Я думаю, это останется в истории как очень важный момент», — заявил он. По словам Трампа, тайваньский вопрос активно обсуждался в ходе переговоров, и китайский лидер «не хочет видеть борьбы за независимость, потому что это будет очень сильная конфронтация».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
США
Тайвань
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 01:42
  • 1
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 13:01
  • 15822
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"
  • 16.05 16:32
  • 1
Турецкий флот пополнил первый танкодесантный корабль нового поколения
  • 16.05 16:21
  • 2
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 16.05 15:53
  • 1
Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО
  • 16.05 15:13
  • 1
Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета России
  • 16.05 10:53
  • 2
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей