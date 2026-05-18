Подаренные Европой F-16 долетят до Украины лишь спустя годы (The National Interest, США)

TNI: Бельгия передаст Киеву 52 F-16, почти все они прибудут через два-три года

Бельгия почти удвоила число F-16, которые она передаст Киеву, но практически все они прибудут через два-три года, пишет The National Interest. Ранее Брюссель заявлял, что не сможет передать Киеву значительное количество этих самолетов, потому что они слишком изношены.

Питер Сучу

Бельгия отложила сроки поставок обещанных Украине истребителей F-16, но, с другой стороны, Брюссель почти удвоил численность партии, которую в итоге получит Киев.

С началом полномасштабного конфликта на Украинев феврале 2022 года Киев запросил — и в итоге получил — несколько партий истребителей F-16 Fighting Falcon (“Боевой сокол”) у Соединенных Штатов и их союзников по НАТО. В дополнение к F-16 из США группа союзников обязалась поставить Киеву эти самолеты американского производства по собственной инициативе. Одно прошло почти два года с тех пор, как Вашингтон одобрил передачу, а основная часть самолетов так и не поступила.

Отправка неоднократно задерживалась, и на сегодняшний день на Украину поступила лишь часть истребителей, обещанных Данией и Нидерландами. Бельгия и Норвегия также отложили отправку самолетов из-за необходимости ремонта и задержки с получением истребителей пятого поколения F-35 Lightning II (“Молния”), которые ожидаются им на замену.

Бельгия недавно предоставила дополнительную информацию об ожидаемых сроках передачи оставшихся F-16, а также пообещала расширить поставки.

Бельгия пообещала удвоить количество F-16, но когда они прибудут?

Как сообщило бельгийское новостное издание Le Soir, на Украину будет отправлено в общей сложности 52 истребителя F-16 — хотя изначально планировалось всего 30. Первоначально завершить поставки собирались к 2028 году, но поскольку Киев получит значительно больше истребителей, возможно, предстоит некоторая задержка.

Проблема таится в поставках F-35A Lightning II — общевойскового ударного истребителя с обычным взлетом и посадкой. Брюссель заказал в общей сложности 34 истребителя-невидимки пятого поколения, но с тех пор увеличил заказ до 45 машин.

Первый F-35 прибыл в странулишь в ноябре прошлого года и в настоящее время эксплуатируется на авиабазе Флорен. Из-за задержек с “Молниями” Бельгии придется эксплуатировать свои “Боевые соколы” до полной интеграции новых истребителей.

Кроме того, четыре F-16 могут остаться в западноевропейской стране для подготовки летного состава. В результате в 2026 году Украина получит лишь три самолета, затем еще пять в 2027 году, 15 в 2028-м и 27 в 2029 году.

Бельгия не увиливает от помощи Украине

Быть может, так Брюссель наверстывает упущенное в начале конфликта на Украине.

“В первые пару лет боевых действий считалось, что Бельгия отстает от других западноевропейских стран в плане передачи Киеву оружия и военной техники”, — сказано в публикации Aerospace Global News.

Нидерланды, Дания и Норвегия возглавили кампанию по передаче Украине истребителей F-16, однако Бельгия поначалу бездействовала, утверждая, что ее самолеты “слишком изношены”.

Разногласия из-за поддержки Украины продолжались, в основном из-за того, что другие страны полностью или почти полностью перешли на F-35 — в отличие от Бельгии.

С тех пор бельгийские военные изменили позицию, но теперь у них в наличии имеется и больше самолетов. Норвегия обязалась продать союзнице по НАТО Румынии 18 F-16 с запчастями до того, как Россия ввела войска на Украину. Совсем недавно Дания решила продать Аргентине 24 истребителя F-16, первый из которых был передан в конце 2025 года. Вырученные средства Копенгаген пообещал пожертвовать Киеву, и они могут пойти на другие цели, не связанные с военно-воздушными силами.

Благодаря своей выжидательной позиции Бельгия в итоге сможет отправить на Украину больше самолетов, чем ее партнеры. Просто Киеву придется какое-то время подождать.

Бельгия эксплуатирует F-16 с 1979 года, заказав в общей сложности около 160 самолетов в различных конфигурациях. Они составляют костяк истребительного парка Бельгии, а их сборка осуществлялась внутри страны в соответствии с лицензионным соглашением с General Dynamics. Это позволило Брюсселю упрочить и расширить свой авиапром. К концу десятилетия почти треть всего его флота F-16 может продолжить службу уже на Украине.