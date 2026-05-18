Войти
ЦАМТО

Минобороны США заключило контракт с BAE Systems на производство самоходных гаубичных систем

160
0
0
Самоходная артиллерийская установка M109A7 Paladin
Самоходная артиллерийская установка M109A7 Paladin.
Источник изображения: © Фото : US Army

ЦАМТО, 15 мая. Минобороны США 14 мая объявило о присвоении компании BAE Systems Land and Armaments (шт.Пенсильвания) контракта с фиксированной ценой и поощрительным вознаграждением на сумму 535,6 млн. долл.

Предмет контракта – производство самоходных гаубичных систем, транспортных средств и комплектов полного оснащения. Срок исполнения контрактных обязательств – 31 декабря 2029 года.

Производимая в рамках контракта система M109A7 Paladin (Paladin Integrated Management, PIM) представляет собой гусеничную самоходную 155-мм гаубицу – наиболее глубокую модернизацию семейства M109 со времени принятия на вооружение базовой модели в 1963 году. Боевая масса установки составляет около 38 т, длина с орудием по-походному – 9,7 м, ширина – 3,9 м. Шасси M109A7 унифицировано с боевой машиной пехоты M2/M3 Bradley: применяется дизельный двигатель Cummins VTA-903T мощностью 600 л.с., обеспечивающий максимальную скорость по шоссе до 61 км/ч при запасе хода порядка 300 км.

Основное вооружение – 155-мм орудие M284 с длиной ствола 39 калибров, установленное на лафете M182A1. Дальность стрельбы штатными осколочно-фугасными боеприпасами достигает 24 км, активно-реактивными снарядами – до 30 км. Система совместима с высокоточными управляемыми снарядами M982 Excalibur (КВО менее 10 м), а также с корректируемыми модулями наведения Precision Guidance Kit (PGK). Скорострельность составляет до 4 выстр./мин. Боекомплект орудия – 39 выстрелов.

Принципиальным конструктивным отличием M109A7 от предшествующей модификации M109A6 является переход от гидравлических к электрическим приводам наведения орудия.

Промышленная база производства M109A7 включает три объекта на территории США: головное предприятие в Йорке (шт.Пенсильвания), а также заводы в Элджине (шт.Оклахома) и Аннистоне (шт.Алабама).

Контракт на сумму 535,6 млн. долл. стал очередным в продолжающейся серии закупок по программе M109A7 PIM: в январе 2026 года BAE Systems объявила о ранее присужденном (в сентябре 2025 года) контракте на производство 40 комплектов M109A7/M992A3 на сумму 473 млн. долл.; в декабре 2025 года был присужден отдельный контракт стоимостью свыше 500 млн. долл. на производство дополнительных M109A7 и транспортеров боеприпасов M992A3 для бронетанковых бригадных боевых групп (ABCT).

Новый заказ размещен на фоне реализации двух параллельных программ модернизации полевой артиллерии СВ США. Первая – продолжение серийного производства M109A7 PIM в обеспечение текущей боеготовности ABCT. Вторая – программа Self-Propelled Howitzer Modernization (SPH-M) / Mobile Tactical Cannon (MTC), предусматривающая разработку принципиально новой 155-мм колесной или гусеничной САУ в качестве долгосрочной замены буксируемых гаубиц M777 в бригадных боевых группах.

В рамках SPH-M Армия США рассчитывает заключить контракт не позднее июля 2026 года: к участию в конкурсе допущены Hanwha (Южная Корея), Rheinmetall (Германия), Elbit America (США), консорциум Leonardo DRS / KNDS, а также General Dynamics и BAE Systems. Обязательным условием является локализация производства финальной сборки в США в течение двух лет после присуждения контракта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Южная Корея
Продукция
Bradley
M109
M982 Excalibur
Ил-214 (МТС)
Компании
BAE Systems
Cummins
General Dynamics
Leonardo
M777
Rheinmetall
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 01:42
  • 1
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 13:01
  • 15822
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"
  • 16.05 16:32
  • 1
Турецкий флот пополнил первый танкодесантный корабль нового поколения
  • 16.05 16:21
  • 2
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 16.05 15:53
  • 1
Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО
  • 16.05 15:13
  • 1
Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета России
  • 16.05 10:53
  • 2
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей