Минобороны США заключило контракт с BAE Systems на производство самоходных гаубичных систем

ЦАМТО, 15 мая. Минобороны США 14 мая объявило о присвоении компании BAE Systems Land and Armaments (шт.Пенсильвания) контракта с фиксированной ценой и поощрительным вознаграждением на сумму 535,6 млн. долл.

Предмет контракта – производство самоходных гаубичных систем, транспортных средств и комплектов полного оснащения. Срок исполнения контрактных обязательств – 31 декабря 2029 года.

Производимая в рамках контракта система M109A7 Paladin (Paladin Integrated Management, PIM) представляет собой гусеничную самоходную 155-мм гаубицу – наиболее глубокую модернизацию семейства M109 со времени принятия на вооружение базовой модели в 1963 году. Боевая масса установки составляет около 38 т, длина с орудием по-походному – 9,7 м, ширина – 3,9 м. Шасси M109A7 унифицировано с боевой машиной пехоты M2/M3 Bradley: применяется дизельный двигатель Cummins VTA-903T мощностью 600 л.с., обеспечивающий максимальную скорость по шоссе до 61 км/ч при запасе хода порядка 300 км.

Основное вооружение – 155-мм орудие M284 с длиной ствола 39 калибров, установленное на лафете M182A1. Дальность стрельбы штатными осколочно-фугасными боеприпасами достигает 24 км, активно-реактивными снарядами – до 30 км. Система совместима с высокоточными управляемыми снарядами M982 Excalibur (КВО менее 10 м), а также с корректируемыми модулями наведения Precision Guidance Kit (PGK). Скорострельность составляет до 4 выстр./мин. Боекомплект орудия – 39 выстрелов.

Принципиальным конструктивным отличием M109A7 от предшествующей модификации M109A6 является переход от гидравлических к электрическим приводам наведения орудия.

Промышленная база производства M109A7 включает три объекта на территории США: головное предприятие в Йорке (шт.Пенсильвания), а также заводы в Элджине (шт.Оклахома) и Аннистоне (шт.Алабама).

Контракт на сумму 535,6 млн. долл. стал очередным в продолжающейся серии закупок по программе M109A7 PIM: в январе 2026 года BAE Systems объявила о ранее присужденном (в сентябре 2025 года) контракте на производство 40 комплектов M109A7/M992A3 на сумму 473 млн. долл.; в декабре 2025 года был присужден отдельный контракт стоимостью свыше 500 млн. долл. на производство дополнительных M109A7 и транспортеров боеприпасов M992A3 для бронетанковых бригадных боевых групп (ABCT).

Новый заказ размещен на фоне реализации двух параллельных программ модернизации полевой артиллерии СВ США. Первая – продолжение серийного производства M109A7 PIM в обеспечение текущей боеготовности ABCT. Вторая – программа Self-Propelled Howitzer Modernization (SPH-M) / Mobile Tactical Cannon (MTC), предусматривающая разработку принципиально новой 155-мм колесной или гусеничной САУ в качестве долгосрочной замены буксируемых гаубиц M777 в бригадных боевых группах.

В рамках SPH-M Армия США рассчитывает заключить контракт не позднее июля 2026 года: к участию в конкурсе допущены Hanwha (Южная Корея), Rheinmetall (Германия), Elbit America (США), консорциум Leonardo DRS / KNDS, а также General Dynamics и BAE Systems. Обязательным условием является локализация производства финальной сборки в США в течение двух лет после присуждения контракта.