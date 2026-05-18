"Мы и понятия не имели, что это произойдет": чиновники Пентагона ошеломлены решением Хегсета не отправлять войска в Польшу (Politico, США)

Politico: США не будут перебрасывать войска в Польшу

Решение Хегсета о сокращении военного контингента в Польше вызвало тревогу в НАТО и шок у европейских союзников, пишет Politico. Даже лояльная США Варшава неожиданно оказалась под ударом, а в кулуарах альянса уже обсуждают, какая страна станет следующей.

Пол Маклири

Джек Детч (Jack Detsch)

Почему министр обороны распорядился не отправлять войска с плановой миссией в страну, которую сама администрация называет "образцовым союзником", неизвестно.

Внезапное решение Пита Хегсета отменить отправку 4 тысяч военнослужащих в Польшу застало врасплох Пентагон и европейских союзников. Это лишь последний пример внезапных кадровых перестановок министра обороны, из-за которых оба берега Атлантики пришли в ступор.

Что именно побудило Хегсета отдать этот приказ, не ясно, сообщают трое осведомленных чиновников министерства обороны. Президент Дональд Трамп неоднократно злился и разочаровывался в европейских сторонников из-за их неспособности или нежелания помочь в войне с Ираном. Однако Польша для него была "образцовым союзником" из-за высоких расходов на оборону.

Это решение тем неожиданнее, поскольку войска и техника уже начали прибывать в страну. В четверг в европейских столицах и в Пентагоне вновь поднялась волна беспокойства, что такие шаги придадут смелости России. Начались обсуждения, какой из союзников может пострадать следующим.

"Мы и понятия не имели, что это произойдет", — сказал один чиновник США, добавив, что европейские и американские чиновники провели последние 24 часа "на телефоне", пытаясь придумать временное решение и выяснить, ждать ли дальнейших сюрпризов.

Ранее в этом месяце Хегсет объявил, что Пентагон выведет 5 тысяч военнослужащих с баз в Германии. Но это решение стало воплощением угроз Трампа в ответ на выпады канцлера Германии Фридриха Мерца, заявившего, что США "унижены" войной в Иране.

Отбой был дан, когда 4 тысячи военнослужащих уже готовились к отправке в Польшу из Техаса на давно запланированную девятимесячную ротацию, в том числе для совместной подготовки с союзниками по НАТО. Отмена этой плановой миссии примечательна, потому что размещенные на континенте американские войска — ключевой фактор сдерживания России. Трамп настаивал на том, что Европе придется самой за себя постоять и "отчитывал" союзников за неучастие в иранском конфликте. А этот последний приказ еще раз напомнил о том, что президент настроен сократить американское присутствие на континенте всерьез.

"Роль армии в Европе заключается в сдерживании русских, защите стратегических интересов Америки и обеспечении безопасности союзников, — объяснил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. — И теперь очень важный элемент этого сдерживания исчез", — добавил он.

Белый дом перенаправил все вопросы в Пентагон, где этот шаг назвали тщательно продуманным процессом. "Решение о выводе войск — результат всеобъемлющего, многоуровневого процесса, который учитывает мнения ключевых глав вооруженных сил США в Европе и всех звеньев системы командования, — заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Джоэл Вальдес. — Это не было неожиданным решением, принятым в последнюю минуту".

Но общая стратегия остается неясной. Вывод войск из Германии все еще находится на стадии планирования, как сообщили двое осведомленных американских чиновников на условиях анонимности. Общий контингент американских военнослужащих в стране численностью в 38 тысяч практически не пострадает, однако это сигнал европейским союзникам о том, что они могут поплатиться за публичное несогласие с Белым домом.

"Поляки, безусловно, никогда не критиковали президента Трампа, и они делают все то, что полагается хорошим союзникам, — сказал Ходжес. — И все же такое случается".

Польские официальные лица в соцсетях бросились или отстаивать это решение, или жаловаться на последствия для североатлантического альянса. Некоторые понадеялись, что армия США заменит ротационное присутствие войск постоянным. Другие попытались преуменьшить его потенциальные последствия.

"Этот вопрос не касается Польши, — заявил у себя в соцсетях зампремьера Владислав Косиняк-Камыш. — Это связано с ранее объявленной перегруппировкой части вооруженных сил США в Европе", — добавил он, имея в виду пересмотр численности американских войск на континенте.

Согласно недавним опросам, большинство поляков приветствуют размещение военных баз США на своей территории — в отличие от многих других европейских стран. А расходы Польши на оборону, по прогнозам, вырастут в этом году до 4,7% ВВП, высочайшего показателя среди союзников.

Пентагон недавно провел обзор военного присутствия США по всему миру, хотя не ожидается, что он будет обнародован. Вместе с тем чиновники отметили, что в докладе нет призывов к масштабному выводу войск из Европы. Однако в Стратегии национальной обороны, другом ключевом документе, опубликованном ранее в этом году, звучит обещание увеличить военные ресурсы в других странах и переложить заботу о европейской безопасности на плечи самого Старого света.

В октябре Пентагон объявил, что не будет заменять армейскую бригаду, покинувшую Румынию в конце прошлого года, чем разгневал "ястребов" на Капитолийском холме.

"Это серьезный вызов безопасности Европы и очень болезненный способ переложить ответственность на европейцев, — сказал бывший финский чиновник Юэль Линнаинмяки. — Союзникам по соседству с Россией придется изменить свои расчеты".

Однако некоторые союзники попытались умалить последствия того, что американская бригада так и не появится в Польше. Высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что ротационные силы, такие как американские войска в Польше, не учитываются в долгосрочных планах альянса нарастить военное присутствия на континенте для сдерживания России.

"Мы знаем, что США корректируют свою позицию в Европе, — сказал чиновник. — И мы уже видим растущее присутствие на восточном фланге Канады и Германии, что в целом способствует укреплению НАТО".

Чиновник сообщил, что Франция и Германия располагают в общей сложности пятью тысячами военнослужащих на восточном фланге НАТО, и к концу следующего года их численность увеличится еще на несколько тысяч.