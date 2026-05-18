СВ США запросили 122,9 млн. долл. на бюджетную гиперзвуковую ракету Blackbeard GL для РСЗО HIMARS

Испытательный пуск одного из прототипов ракеты Castelion Blackbeard GL на полигоне в пустыне Мохаве (Калифорния), 2024 год
Испытательный пуск одного из прототипов ракеты Castelion Blackbeard GL на полигоне в пустыне Мохаве (Калифорния), 2024 год.
Источник изображения: Castelion

ЦАМТО, 15 мая. В проекте бюджета на 2027 ф.г. командование СВ США запросило 122,9 млн. долл. на продолжение разработки, изготовление первых серийных образцов и проведение испытаний гиперзвуковой ракеты Blackbeard Ground Launch (Blackbeard GL).

Боеприпас создается для запуска из пусковой установки M142 РСЗО HIMARS.

Ракета разрабатывается в рамках программы Army Hypersonics (HX3) и классифицируется командованием СВ США как "бюджетная" гиперзвуковая система класса "земля-земля" для нанесения точечных ударов на средние дистанции. По оценке армейского командования, боеприпас обеспечит порядка 80% боевых возможностей перспективной модификации Precision Strike Missile (PrSM) Increment 4 при существенно меньших затратах на единицу изделия.

Blackbeard GL– двухступенчатая твердотопливная ракета с гиперзвуковой скоростью полета, превышающей 5М. Конструктивно боеприпас выполнен в транспортно-пусковом контейнере формата MFOM (Multiple Launch Rocket System Family of Munitions) и совместим со штатными пусковыми установками HIMARS и M270 MLRS без доработки пусковых платформ. Масса боевой части составляет, по имеющимся данным, около 43 кг. Головка самонаведения – электронно-оптическая, обеспечивает поражение подвижных наземных и морских целей в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Запрос на 2027 ф.г. в объеме 122,9 млн. долл. предусматривает изготовление десяти ракет в конфигурации "боеприпас в транспортно-пусковом контейнере" и проведение испытательных пусков. Первоначальный запрос на 2026 ф.г. составлял 25 млн. долл. – на демонстрационные испытания и начало фазы инженерной разработки (EMD). В более широком контексте совокупные ассигнования СВ США на гиперзвуковые системы в статье НИОКР бюджетного запроса на 2027 ф.г. составляют около 569 млн. долл.

Разработку и производство Blackbeard GL ведет компания Castelion Corporation (Торранс, шт.Калифорния). 13 мая 2026 года МО США и Castelion Corporation подписали рамочное соглашение на серийное производство боеприпаса. Документ предусматривает обязательный минимальный объем закупки не менее 500 ед. ракет Blackbeard ежегодно по достижении этапа серийного производства. Параллельно с армейской программой Castelion Corporation в апреле 2026 года получила контракт ВМС США стоимостью 105 млн. долл. на интеграцию авиационной версии ракеты с истребителем-бомбардировщиком F/A-18E/F Super Hornet; достижение начального оперативного потенциала по этому контракту запланировано на 2027 год.

Blackbeard GL также позиционируется как основной боеприпас для перспективного автономного многодоменного пускового комплекса CAML (Common Autonomous Multi-Domain Launcher), разработка которого финансируется в рамках того же бюджетного запроса. Целевая стоимость единицы боеприпаса при выходе на серийное производство, по имеющимся данным, составит несколько сотен тысяч долларов – в сравнении с более чем 40 млн. долл. за единицу существующей гиперзвуковой ракеты большой дальности LRHW/Dark Eagle. Начало поставок серийных образцов в войска запланировано на начало 2028 ф.г.

