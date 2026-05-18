На X съезде Союза машиностроителей России подведены итоги деятельности организации за пять лет

ЦАМТО, 15 мая. В Национальном центре "Россия" 14 мая состоялось главное отраслевое мероприятие Союза машиностроителей России – X съезд.

Мероприятие было посвящено подведению итогов деятельности организации за пятилетний период и вкладу СоюзМаша в развитие отечественной промышленности, оборонно-промышленного комплекса, кадровой политики и технологического лидерства страны. В работе съезда приняли участие руководители крупнейших предприятий, представители федеральных и региональных органов власти, делегаты региональных отделений Союза, научно-образовательного и экспертного сообщества, ректоры ведущих вузов, молодежные лидеры и представители СМИ. Всего пространство НЦ "Россия" объединило более 800 человек.

Председателем Союза машиностроителей России делегаты единогласно переизбрали генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. Участники мероприятия подчеркнули его ключевую роль в укреплении авторитета организации, развитии системного взаимодействия с органами государственной власти, продвижении инициатив промышленного сообщества и консолидации предприятий машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов.

Ключевым событием дня стало выступление президента Российской Федерации Владимира Путина, который отметил рост объема промышленного производства в России в 2025 году на 12% относительно уровня 2021 года.

"Несмотря ни на какие сложности, в последние годы отечественные машиностроители действуют в непростых условиях, включая разрыв связей с некоторыми иностранными контрагентами и внешнее давление со стороны недружественных стран.

Но, тем не менее, в этих обстоятельствах российские компании, их руководители, сотрудники проявляют гибкость и умение применять нестандартные подходы. За счет переключения логистики, замены ряда комплектующих, освоения собственных, оригинальных научных и технологических решений они не только сохранили ритмичную работу, но и в целом ряде случаев заняли новые позиции как на внутреннем, так и на зарубежном рынке", – заявил Владимир Путин.

В свою очередь, Сергей Чемезов подчеркнул, что прошедшие пять лет стали для отечественной промышленности периодом напряженной работы в сложнейших внешнеполитических условиях, однако предприятия не только адаптировались к новым реалиям, но и подтвердили способность обеспечивать устойчивость экономики и обороноспособность страны.

"Сегодня перед нами стоит ключевая задача – не просто удержать результат, а перевести его в устойчивую модель долгосрочного развития. Промышленность должна оставаться основой экономического и технологического лидерства нашей страны", – отметил Сергей Чемезов.

Отдельно он акцентировал внимание на роли трудовых коллективов предприятий, обеспечивших выполнение гособоронзаказа в условиях кратно возросшей нагрузки, а также поблагодарил президента России за поддержку инициатив Союза, в том числе учреждение звания "Заслуженный работник ОПК" и ордена "За доблестный труд".

Центральным пунктом пленарного заседания стал доклад Сергея Чемезова "О деятельности Союза машиностроителей России за отчетный период и задачах на перспективу". Глава СоюзМаша подвел итоги работы организации, включая развитие экспертной инфраструктуры, участие в совершенствовании нормативно-правовой базы, поддержку предприятий в условиях санкционного давления и реализацию масштабных молодежных и гуманитарных проектов.

Значительная часть выступления была посвящена молодежной политике и подготовке инженерных кадров. Сергей Чемезов сообщил, что количество участников многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда" за последние пять лет увеличилось в 2,5 раза и превысило 630 тыс. человек. Акция "Неделя без турникетов" за этот же период охватила около двух миллионов участников, а международный форум "Инженеры будущего" объединил представителей 66 регионов России и 99 государств.

Отдельное внимание было уделено вопросам кадрового обеспечения промышленности, развитию системы профессиональных стандартов и независимой оценки квалификаций, а также поддержке молодых инженеров и ученых. Совокупный фонд отраслевых премий Союза сегодня превышает 67 млн. руб.

Отдельно Сергей Чемезов остановился на работе Арбитражного учреждения при Союзе машиностроителей России. По итогам 2025 года учреждением было рассмотрено 2680 дел – это 54% всех арбитражных разбирательств в стране. По словам главы Союза, в настоящее время рассматривается выход арбитражной системы на международный уровень.

Большой блок выступления был посвящен гуманитарной деятельности. Программа "Всегда рядом", созданная практически сразу после начала специальной военной операции, за несколько лет превратилась в системный механизм поддержки участников СВО и членов их семей, жителей приграничных регионов. Только через центральный аппарат объем оказанной помощи превысил 6200 тонн на сумму более 720 млн. руб.

Кроме того, организация продолжает активно развивать донорское движение. В 2025 году проведено 166 тыс. донаций крови, а также продолжено участие в формировании Федерального регистра доноров костного мозга.

С содокладом "О дальнейшем развитии приоритетных направлений деятельности Союза" выступил первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Владимир Гутенев отметил, что за последние годы Союз превратился в одну из ключевых экспертных и общественных площадок промышленной политики страны, а его инициативы легли в основу целого ряда законодательных и нормативных решений. Так, на площадках Союза и Государственной Думы функционируют 33 профильные структуры, результаты деятельности которых уже отражены в отраслевых стратегиях, законопроектах и нормативных решениях.

"Союз машиностроителей России сегодня –это не только крупнейшее профессиональное объединение страны, но и эффективный механизм консолидации промышленного сообщества, науки, образования и органов власти для достижения национальных целей развития", – подчеркнул Владимир Гутенев.

Он также акцентировал внимание на необходимости дальнейшего совершенствования мер поддержки промышленности, повышения инвестиционной активности в высокотехнологичных отраслях, развития системы подготовки инженерных кадров и ускоренного внедрения робототехники, искусственного интеллекта и цифровых решений в производственные процессы.

С докладом также выступил заместитель председателя Союза, председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков. Основное внимание было уделено вопросам финансовой устойчивости предприятий ОПК, механизмам льготного финансирования, поддержке промышленной кооперации и социальным аспектам закрепления кадров в высокотехнологичных отраслях.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов отметил важность системного взаимодействия Минпромторга России и Союза машиностроителей при реализации задач технологического суверенитета и импортонезависимости.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков посвятил выступление вопросам подготовки инженерных кадров, развитию передовых инженерных школ и интеграции науки, образования и промышленности.

Председатель Ростовского регионального отделения Союза, Герой Труда Российской Федерации, генеральный директор АО "Роствертол" Петр Мотренко рассказал о практическом опыте предприятий ОПК в условиях выполнения гособоронзаказа и реализации программ кадрового обеспечения отрасли.

В рамках форума делегаты рассмотрели и утвердили отчет Контрольно-ревизионной комиссии, информацию об аудите финансово-хозяйственной деятельности организации, изменения в уставные документы.

В завершение Сергей Чемезов подчеркнул, что организация намерена и дальше оставаться одной из ключевых площадок формирования промышленной политики страны, обеспечивая консолидацию государства, промышленности, науки и общества для решения стратегических задач развития России.

"Мы обязаны продолжать эту работу с тем же уровнем ответственности, с тем же темпом и с тем же пониманием ее значения для страны", – заявил Сергей Чемезов.

