Китай приступил к серийному выпуску новейшего боевого танка Type-100

ZTZ-100 Type-100

ВПК Китая приступил к серийному производству новейшего танка ZTZ-100 Type-100. Пока выпущены лишь 4 единицы, однако в дальнейшем он может стать основным танком Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Командование НОАК не спешит отказываться от танков даже после того, как их роль на поле боя заметно снизилась в связи с массовым применением ударных дронов — также, как Россия и США. Разработка Type 100 началась в 2016-м и была завершена в 2022 году. Пока трудно судить о его реальных боевых возможностях — танк не участвовал ни в одном вооруженном конфликте, однако заявленные характеристики привлекают внимание. Type 100 — это средний танк весом от 35 до 45 т и высотой от 2,2 до 2,5 м. Он оснащен полностью автоматизированной башней с автоматическим заряжанием. Экипаж 3 человека — механик-водитель, командир и наводчик, находящиеся в бронированном отсеке в передней части. Экипаж отделен от укладки боеприпасов, а противоударные панели и система вентиляции защищают его от избыточного давления. Гибридно-электрическая силовая установка обладает мощностью 1500 л. с. и способна развивать скорость до 80 км/ч по шоссе и до 50 км/ч по бездорожью. Запас хода Type 100 — до 600 км. Вооружение танка — 105 мм гладкоствольная пушка скорострельностью 12 в/мин. Несмотря на более «скромный», чем у российских и натовских аналогов калибр, орудие Type 100 обладает такой же поражающей силой, благодаря бронебойному подкалиберному снаряду с начальной скоростью 1700 м/сек и дальностью стрельбы до 4 км. «Пустая» автоматизированная башня — это дополнительное пространство, где хранится боекомплект из 40 снарядов. Кроме пушки танк вооружен спаренным пулеметом QJY-201 калибра 7,62 мм и дистанционно управляемым модулем с тепловизионным и оптическим прицелом для борьбы с БПЛА. Члены экипажа оснащены шлемами дополненной реальности, которые обеспечивают круговой обзор и наведение оружия на цель. На Type 100 установлена система активной защиты для уничтожения ПТР, выстрелов РПГ и барражирующих боеприпасов. По мере наращивания серийного производства стоимость танка может снизиться с нынешних $7,5 млн. до $6 млн.

Александр Агеев

