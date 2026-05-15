Австралия договорилась с Норвегией о локализации производства противокорабельных ракет NSM

Правительство Австралии подписало новое соглашение о сотрудничестве в области ракетного вооружения с Норвегией. В соответствии с документом, Канберра намерена инвестировать до 850 млн долларов США в локализацию производства противокорабельных ракет NSM разработки норвежской компании Konsberg.

Ожидается, что соглашение улучшит обмен информацией и сотрудничество между Австралией, Норвегией и еще десятком других стран, который решили приобрести ракеты NSM. Как отмечает Naval Today, данная договоренность способствует превращению Австралии в региональный центр производства NSM.

Запуск противокорабельной ракеты NSM Seaforces-online

Инвестиции в размере до 850 млн долларов позволят Канберре производить и обслуживать на местном уровне ракеты NSM, а также работать с ключевыми компонентами этих боеприпасов.

Планы властей Австралии включают постройку нового завода по производству ракет в Ньюкасле, который сможет наладить выпуск NSM для национальных Вооруженных сил и стран-партнеров уже с 2027 года.

Данная инициатива стала частью масштабной программы австралийского правительства, направленной на ускорение приобретения и производства боеприпасов большой дальности. Общая сумма вложений в течение десятилетия может составить 36 млрд долларов.

"Это сделает нашу страну более самодостаточной и устойчивой, – заявил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой. – Соглашение с Норвегией позволит сохранить рабочие места в стране и обеспечит будущее австралийской оборонной отрасли посредством сотрудничества с международными партнерами".

Противокорабельная ракета средней дальности NSM предназначена для поражения как надводных, так и наземных целей на дистанции до 200 км. Низколетящая ракета способна огибать ландшафт, а для наведения на цель использует пассивные системы. По заявлению разработчиков, в комплексе с применением передовых материалов это затрудняет обнаружение NSM средствами ПВО.