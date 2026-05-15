На Северной верфи состоялась торжественная церемония закладки фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Громов"

ЦАМТО, 14 мая. На судостроительном заводе ОСК Северная верфь состоялась торжественная церемония закладки фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Громов".

Это девятый корабль для ВМФ России, строящийся по проекту Северного проектно-конструкторского бюро ОСК на Северной верфи в Санкт-Петербурге.

Арсенал фрегатов проекта 22350 предназначен для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов морской экономической деятельности Российской Федерации.

"Фрегаты проекта 22350 успешно зарекомендовали себя как надежные корабли, имеющие серьезные ударные, оборонительные и поисковые возможности. Они являются носителями всех типов ракетного оружия. Потребность ВМФ в кораблях данного класса является крайне актуальной, существующие планы и программы строительства фрегатов однозначно будут реализованы", – отметил в своем выступлении Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал флота Александр Моисеев.

Кроме того, на фрегате есть вертолетная палуба, на которой могут размещаться вертолеты Ка-27 в различном исполнении. Фрегат "Адмирал флота Громов" - многоцелевой надводный боевой корабль, несущий на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Выступая на торжественной церемонии, заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению и специальным программам Андрей Богомолов отметил, что "залогом успеха в строительстве этого корабля является тесная кооперация предприятий корпорации и наших партнеров. В его создании участвуют десятки научных институтов, сотни предприятий и организаций по всей стране. При строительстве будут использованы только отечественные технологии и материалы, что особенно важно для обеспечения технологического суверенитета России".

По традиции к элементу килевого набора будущего фрегата прикрепили закладную доску с памятной информацией о дате и месте постройки, после чего секция заняла свое место на корпусе корабля.

В настоящее время в составе ВМФ России служат три корабля проекта 22350 – головной "Адмирал флота Советского Союза Горшков", серийные "Адмирал флота Касатонов" и "Адмирал Головко".

В торжественной церемонии закладки фрегата "Адмирал флота Громов" приняла участие дочь адмирала флота – Владислава Громова.

Новый фрегат назван в честь выдающегося советского и российского военно-морского начальника Феликса Николаевича Громова (1937-2021 гг.) - первого главнокомандующего ВМФ России и первого в Российской Федерации, кому присвоено персональное высшее корабельное звание высшего офицерского состава ВМФ РФ - адмирал флота (1996 г.).

Феликс Громов занимал пост главнокомандующего ВМФ с 1992 по 1997 гг. - в период, когда государственное финансирование не могло в полной мере обеспечить потребностей флота, а уровень боевой подготовки, состояние корабельного состава и аварийность ухудшались. При этом военачальнику удалось сохранить боевое ядро ВМФ и начать строительство новых кораблей. В том, что страна тогда не потеряла свой военный флот, велика заслуга Громова.

В разные годы Феликс Николаевич был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени, "За военные заслуги", Октябрьской Революции, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" второй и третьей степени, а также медалями СССР и РФ.

Справочно:

На вооружении фрегатов проекта 22350 стоят 130-мм артиллерийская установка А-192, зенитный ракетный комплекс "Редут", гиперзвуковые ракеты "Циркон", крылатые ракеты "Калибр", а также противолодочный комплекс "Пакет-НК".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".