Войти
ЦАМТО

Пентагон инициировал закупку более 10 тыс. малозатратных крылатых ракет в рамках программы LCCM

190
0
0
Компания Anduril
Компания Anduril.
Источник изображения: Benoit Tessier / Reuters

ЦАМТО, 14 мая. Минобороны США 12 мая объявило о заключении рамочных соглашений с четырьмя компаниями – Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5 Technologies – на разработку и серийное производство малозатратных КР контейнерного базирования в рамках новой программы Low-Cost Containerized Missiles (LCCM).

Соглашения предусматривают закупку свыше 10 тыс. КР в течение трех лет, начиная с 2027 года. Твердые контракты с фиксированной ценой единицы продукции планируется заключить на производственные партии 2027-2029 годов.

Программа LCCM предполагает ускоренный цикл опытно-конструкторских работ и оценочных испытаний. Начиная с июня 2026 года, Пентагон приступит к закупке опытных образцов у всех четырех участников программы для проведения оценки под руководством Управления заместителя министра обороны по исследованиям и разработкам. Армия США определена ответственным за закупочный процесс.

Параллельно с программой LCCM заключено отдельное рамочное соглашение с компанией Castelion на производство малозатратного гиперзвукового оружия. После прохождения испытаний и валидации Министерство обороны намерено заключить двухлетний контракт в рамках многолетних закупок на минимум 500 ракет Blackbeard в год с опционом пролонгации до пяти лет. Помимо этого, ведется проработка вопроса приобретения свыше 12 тыс. ракет Blackbeard на пятилетний период.

Ранее, 24 апреля 2026 года, компания заключила контракт с ВМС США стоимостью 105 млн. долл. на интеграцию ракеты Blackbeard в состав авиакрыла F/A-18E/F для достижения начального оперативного потенциала в 2027 году.

Программа LCCM реализуется в русле масштабного наращивания арсенала ударных средств, заявленного в проекте бюджета МО на 2027 ф.г. Запрос предусматривает увеличение расходов на закупку ракетного оружия на 188% по сравнению с 2026 ф г.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18
Super Hornet
Компании
Leidos
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.05 05:04
  • 15800
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.05 04:49
  • 338
Космонавтика Илона Маска
  • 15.05 04:08
  • 1
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 15.05 03:50
  • 1
Мощность российских лазеров для поражения БПЛА раскрыли
  • 15.05 03:40
  • 1
Новая российская подводная лодка с ядерными торпедами будет искать бреши в подводной обороне США (Asia Times, Гонконг)
  • 15.05 03:38
  • 1
Атомные «Бореи» ВМФ России прикрыли от дронов
  • 14.05 21:12
  • 0
О подходе к определению "лучшего" танка (точнее, ОБТ).
  • 14.05 14:00
  • 2
Особенность «Сармата» сочли пережитком холодной войны
  • 14.05 12:17
  • 1
Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»
  • 14.05 05:04
  • 1
Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России
  • 14.05 00:31
  • 4
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт