Пентагон инициировал закупку более 10 тыс. малозатратных крылатых ракет в рамках программы LCCM

ЦАМТО, 14 мая. Минобороны США 12 мая объявило о заключении рамочных соглашений с четырьмя компаниями – Anduril, CoAspire, Leidos и Zone 5 Technologies – на разработку и серийное производство малозатратных КР контейнерного базирования в рамках новой программы Low-Cost Containerized Missiles (LCCM).

Соглашения предусматривают закупку свыше 10 тыс. КР в течение трех лет, начиная с 2027 года. Твердые контракты с фиксированной ценой единицы продукции планируется заключить на производственные партии 2027-2029 годов.

Программа LCCM предполагает ускоренный цикл опытно-конструкторских работ и оценочных испытаний. Начиная с июня 2026 года, Пентагон приступит к закупке опытных образцов у всех четырех участников программы для проведения оценки под руководством Управления заместителя министра обороны по исследованиям и разработкам. Армия США определена ответственным за закупочный процесс.

Параллельно с программой LCCM заключено отдельное рамочное соглашение с компанией Castelion на производство малозатратного гиперзвукового оружия. После прохождения испытаний и валидации Министерство обороны намерено заключить двухлетний контракт в рамках многолетних закупок на минимум 500 ракет Blackbeard в год с опционом пролонгации до пяти лет. Помимо этого, ведется проработка вопроса приобретения свыше 12 тыс. ракет Blackbeard на пятилетний период.

Ранее, 24 апреля 2026 года, компания заключила контракт с ВМС США стоимостью 105 млн. долл. на интеграцию ракеты Blackbeard в состав авиакрыла F/A-18E/F для достижения начального оперативного потенциала в 2027 году.

Программа LCCM реализуется в русле масштабного наращивания арсенала ударных средств, заявленного в проекте бюджета МО на 2027 ф.г. Запрос предусматривает увеличение расходов на закупку ракетного оружия на 188% по сравнению с 2026 ф г.