Politico: призыв Рютте выделять Киеву по 0,25% ВВП встретил сопротивление в НАТО

Рютте предложил обязать страны НАТО ежегодно выделять Украине по 0,25% ВВП, пишет Politico. Однако генсек столкнулся с жестким сопротивлением со стороны ключевых членов альянса. Внутри блока нарастает спор о том, кто должен платить за безумие киевского режима.

Виктор Джек (Victor Jack)

Предложение к союзникам выделять Киеву по 0,25% ВВП встретило сопротивление таких стран, как Франция и Великобритания.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попросил союзников выделять по 0,25% ВВП на нужды Украины в стремлении разрядить назревшую внутри альянса напряженность из-за помощи Киеву.

Но это предложение, которое могло бы высвободить дополнительную помощь на десятки миллиардов долларов, уже встретило жесткое сопротивление со стороны ряда "тяжеловесов" НАТО.

Генеральный секретарь североатлантического альянса поднял этот вопрос на встрече послов стран НАТО за закрытыми дверями в конце прошлого месяца, сообщили два дипломата альянса и еще один осведомленный источник на условиях анонимности в силу деликатности темы. Рютте выступал с речью в рамках подготовки к предстоящему в июле саммиту альянса в Турции.

"Рютте, как и многие из нас, хочет убедиться, что поддержка Украины останется последовательной и предсказуемой", — пояснил один из дипломатов НАТО.

Если союзники одобрят эту идею, ежегодный приток средств на Украину фактически утроится и составит 143 миллиарда долларов, исходя из собственной оценки НАТО своего совокупного ВВП. В прошлом году Украина получила от союзников военную помощь на сумму 45 миллиардов долларов, которая охватывает все — от прямой покупки оружия для ВСУ до инвестиций в украинские военные компании и приобретения американского оружия для Киева под эгидой НАТО.

По словам дипломатов, предложение Рютте отчасти стало ответом на недовольство ряда столиц тем, что они делают гораздо больше, чем другие, чтобы помочь Киеву. По данным Кильского института, северные и прибалтийские страны, Нидерланды и Польша выделяют больший процент своего ВВП на военную помощь Киеву, чем другие союзники.

Кильский институт в Германии подчеркнул, что вклад северных стран непропорционально велик относительно ВВП, и крупные страны Западной Европы примерно ему соответствуют, тогда как Южная Европа остается "скромным донором".

"Государства, что вносят наибольший вклад, и поднимают каждый раз этот вопрос, — заявила во вторник глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас после встречи министров иностранных дел блока в Брюсселе. — И если мы посмотрим на цифры, то увидим, что бремя распределяется неравномерно".

В конце прошлого года министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенегард заявила журналу Politico: "Одно то, что скандинавские страны с населением менее чем в 30 миллионов предлагают более трети военной поддержки, которую оказывают страны НАТО с населением в почти миллиард человек, само по себе несостоятельно".

Рютте стремится гарантировать поддержку Украины, сведя при этом к минимуму раскол внутри альянса. С тех пор, как Дональд Трамп свернул почти всю военную помощь США, поддержка Украине оказалась в подвешенном состоянии, а все бремя пришлось на себя взять европейским странам и другим союзникам.

"Мы готовимся к саммиту в Анкаре, на котором основное внимание, конечно же, будет уделено Украине — чтобы придать ей сил и укрепить ее, насколько это возможно", — сказал Рютте журналистам в Черногории во вторник.

Аналогичную идею впервые озвучил глава украинского режима Владимир Зеленский в прошлом году. "Украина — неотъемлемая часть безопасности Европы, и мы хотим, чтобы 0,25% ВВП стран-партнеров шли на нашу оборонную промышленность и внутреннее производство", — заявил он журналистам в июне прошлого года.

Однако, по словам дипломатов, предложение Рютте вызвало сомнения у ряда союзников, включая Францию и Великобританию, и едва ли будет реализовано в нынешнем виде. Любая цель в масштабах всего альянса должна быть согласована единодушно.

Ни Франция, ни Великобритания на запрос Politico о комментариях не ответили.

По словам двух дипломатов НАТО, идея установить некий норматив в процентах от ВВП — лишь одна из тех, что прорабатываются для достижения конкретных результатов для Украины на саммите 7-8 июля.

"В Анкаре союзники должны доказать Украине, что НАТО поддерживает ее в долгосрочной перспективе", — сказал третий дипломат альянса. — Это означает денежные средства, оружие и политические обязательства".

Однако расчеты по оказанию помощи осложняются тем, что некоторые союзники по НАТО, которые также входят в ЕС, хотят, чтобы их взносы в недавно одобренный кредит Украине на 90 миллиардов евро, из которых 60 миллиардов пойдут на военные расходы, были "учтены" в будущих предложениях о привлечении дополнительных средств для Киева, сказал второй дипломат альянса.

По словам двух дипломатов, министры иностранных дел североатлантического альянса наверняка обсудят этот вопрос на встрече на следующей неделе в Хельсингборге на юге Швеции. Встреча позволит оценить поддержку различных мер, добавили они.

Официальный представитель НАТО сообщил Politico: "Мы не разглашаем информацию о внутренних дискуссиях". При этом он заверил, что поддержка Украины "остается приоритетом", и НАТО продолжит "добиваться своих целей в преддверии саммита и после него".