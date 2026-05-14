ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы

Российский зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» регулярно попадает в медиа-сюжеты и публикации средств массовой информации, причем как отечественной, так и зарубежной прессы.

Еще один военно-аналитический материал, посвященный ЗРК «Тор-М2», на днях был опубликован в американском военном еженедельнике «Military Mechanics».

По мнению аналитиков издания, эти российские комплексы - одни из самых востребованных боевых машин в зоне проведения СВО.

«Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» поражает цели в движении, неся на борту 16 ракет и отслеживая многочисленные угрозы, что делает его очень устойчивым к подавлению и атакам, рассчитанным по времени», - отмечают авторы материала.

Новое поколение «Торов» отличатся эффективной боевой работой практически по всем типам средств воздушного нападения противника, в том числе - ударным и разведывательным БПЛА различных типов, а также по снарядам американских РСЗО Himars, британским ракетам Storm Shadow и управляемым авиабомбам JDAM.

Эффективность ЗРК «Тор-М2» подтверждает статистика боевой работы зенитных ракетных комплексов: реальный коэффициент боевой эффективности ЗРК «Тор-М2» по различным типам целей составляет 0,9. Следует отметить, что это самый высокий боевой показатель среди всех известных ЗРК малой дальности.

Аналитики отмечают, что ценный боевой опыт, полученный за время российской специальной военной операции, теперь используется для дальнейшего совершенствования «Торов» и новых тактических сценариев.

Продолжается усовершенствование радиолокационных средств, повышается дальность обнаружения и скорость захвата целей, ведется усиление защиты от дронов малого типа и устойчивости к помехам.

В программное обеспечение «Торов» активно внедряются усовершенствованные алгоритмы обработки сигналов для более точного распознавания целей. ЗРК семейства «Тор-М2» за время боевых действий на Украине уже получили десятки доработок радиотехнической аппаратуры и гусеничного шасси.

Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2», считающиеся по своим боевым характеристикам лучшими ЗРК в своем классе, производятся на Ижевском электромеханическом заводе «Купол», входящем в состав российского оборонного холдинга «Алмаз-Антей».

Добавим, что «Military Mechanics» - еженедельный ресурс, посвященный военной технике и технологиям. Это американское издание, зарегистрированное в Нью-Йорке, предоставляет подписчикам аналитику, технические обзоры и военно-технические новости о современных военных системах и комплексах, включая авиацию, корабли, бронетехнику, системы противовоздушной обороны, и другие виды вооружений.

Также еженедельник специализируется на последних разработках в области военных технологий, новостях о закупках и инновациях в сфере обороны по всему миру. В социальных сетях на страницы «Military Mechanics» подписаны 2 млн 340 тысяч пользователей.