Новая российская подводная лодка с ядерными торпедами будет искать бреши в подводной обороне США (Asia Times, Гонконг)

AT: Россия готовится к развертыванию ядерной торпеды “Посейдон”

Ядерная торпеда "Посейдон", которую Россия планирует развернуть на борту подлодки "Хабаровск", в корне изменит расстановку сил в подводной обороне, пишет AT. Это стратегическое оружие Путина еще больше укрепит мощь России и станет грозными предупреждением для США, отмечает автор статьи.

Габриэль Онрада (Gabriel Honrada)

Решение России разместить торпеду “Посейдон” на борту подлодки “Хабаровск” может запустить новый виток ядерной гонки в морской пучине.

Россия готовится к развертыванию ядерной торпеды “Посейдон” на борту специализированной подводной лодки “Хабаровск”.Это оружие все чаще прочат на роль средства сдерживания для контроля вооружений и подводной войны.

В этом месяце издание Naval News сообщило, что Россия продвинулась вперед в развитии стратегического подводного оружия “Посейдон”, выстроив атомную подводную лодку “Хабаровск”, которая, согласно новым данным на основе анализа спутниковых снимков и открытых источников, в настоящее время проходит техническое дооснащение в Северодвинске на Белом море.

Подлодка станет одним из элементов “непобедимого” стратегического оружия президента Владимира Путина, впервые представленного в 2018 году, и предназначена исключительно на роль носителя межконтинентальной торпеды “Посейдон” с ядерной боеголовкой. Та, в свою очередь, предназначена для обхода обычных средств противоракетной обороны и создания катастрофической угрозы прибрежным городам, стратегической инфраструктуре и авианосным ударным группам противника.

“Хабаровск” длиной около 135 метров сочетает в себе конструктивные элементы ПЛАРБ класса “Борей” и первого носителя “Посейдона” — подлодки “Белгород”. Считается, что новая лодка сможет нести до шести торпед “Посейдон” в боковых отсеках наряду с ограниченным набором обычных торпед, что подчеркивает его особую стратегическую роль.

По всей видимости, подлодка будет оснащаться ядерным реактором OK-650В, разработанным для усовершенствованного проекта “Борей-А”, и, как ожидается, получит повышенную скрытность и живучесть, отражая щедрые инвестиции России в нетрадиционные системы ядерного сдерживания.

Разработка торпеды “Посейдон” и подлодки-носителя “Хабаровск” не только станет испытанием возможностей подводной обороны США, но и ставит общие вопросы о сдерживании, стабильности при эскалации, контроле вооружений и будущем подводного ядерного сдерживания.

В докладе Королевского института международных отношений* (он же Чатем-хаус) от сентября 2021 года “Посейдон” описывается как большая автономная ядерная торпеда, способная развивать скорость до 70 узлов. Утверждается, что благодаря миниатюрному ядерному реактору это оружие имеет практически неограниченную дальность действия и может погружаться на глубину до километра, становясь недосягаемым для существующих пилотируемых подводных лодок.

В докладе отмечается, что российские официальные лица подают “Посейдон” как “многоцелевое” оружие, способное нести как обычные, так и ядерные боеголовки для поражения авианосных групп, береговых укреплений и объектов инфраструктуры.

Что касается суммарного количества торпед “Посейдон” и специальных подлодок-носителей для них, то Норман Полмар в статье для журнала Proceedings от января 2026 года предположил, что Россия намерена построить 30 торпед “Посейдон” для размещения на четырех подводных лодках — двух в составе Северного флота и двух в составе Тихоокеанского.

Что же до возможных оперативных сценариев, то, как отметил Томас Сиу в статье для Proceedings от января 2022 года, “Посейдон” может стать полуавтономным звеном системы автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом “Периметр”.

По данным Сиу, “Периметр” обеспечивает возможность гарантированного второго удара, даже если российские системы управления будут выведены из строя. Он отмечает, что, в случае потери сигнала из Москвы и получения соответствующих данных с датчиков — сейсмических, радиационных и атмосферного давления — “Периметр” даст “отмашку” на запуск всего оставшегося у России ядерного оружия.

Сиу подчеркивает, что в случае ядерного нападения на Россию “Периметр” может направить торпеды “Посейдон”, уже патрулирующие Атлантику и Тихий океан, в атаку на портовые города США в обход обороны Вашингтона.

Это создает проблему для противолодочных возможностей США, поскольку у ВМС США может не хватить оружия для противодействия такой угрозе: противолодочная ракето-торпеда UUM-44 Subroc была снята с вооружения еще в 1992 году.

Subroc представляла собой противолодочную ракету подводного базирования с дальностью действия 55 километров, оснащенную ядерной боеголовкой W-55. Она запускалась из стандартного торпедного аппарата и сбрасывала ядерную глубинную бомбу на подводные лодки противника с коротким временем предупреждения.

Однако после окончания холодной войны и Subroc, и его запланированный преемник Sea Lance (“Морское копье”), способный нести обычную торпеду Mark 50 или ядерную боеголовку W89, были отменены.

После отмены Subroc и Sea Lance ВМС США не имеют в своем распоряжении противолодочного оружия дальнего действия — и эта брешь грозит стать еще опаснее с появлением “Хабаровска”.

Рассуждая о том, как “Посейдон” вписывается в ядерную доктрину Москвы, Королевский объединенный институт оборонных исследований в своем докладе от августа 2025 года назвал торпеду надежным звеном ядерного потенциала для нанесения ответного удара в условиях растущей угрозы противодействия США и противоракетной обороны.

В докладе системы наподобие “Посейдон” называются средствами ликвидации уязвимости после первого удара на фоне опасений России, что высокоточный удар США, противоракетная оборона и ядерные системы малой мощности могут подорвать стратегическую стабильность.

Утверждается, что испытания “Посейдона” ускорились в период, когда Россия считала возможности США угрозой своей стратегии сдерживания. Также отмечается, что “Посейдон” соответствует более общей цели Москвы — обеспечить живучесть сил ответного удара и упрочить возможности эскалации в рамках постоянно совершенствующейся ядерной доктрины.

Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск" в Северодвинске. Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Как пишет Максим Старчак в статье в Carnegie Politika от января 2026 года, “Посейдон” не только компенсирует предполагаемую уязвимость России в случае первого удара и позволит обойти системы противоракетной обороны, но и принесет России асимметричное стратегическое преимущество вне действующих рамок контроля вооружений.

Старчак отмечает, что испытания и развертывание “Посейдона” усугубляют риски эскалации, поскольку Россия не обязана уведомлять об этом США — и тем самым потенциально может держать Вашингтон в состоянии постоянной боеготовности.

Однако несмотря на вышеописанные стратегические последствия, остаются серьезные вопросы насчет жизнеспособности самой концепции “Посейдона”. Так, Лукас Тракимавичюс в докладе Центра передового опыта НАТО в области энергетической безопасности за октябрь 2021 года предположил, что военная эффективность “Посейдона” ограничена скоростью в 70 узлов — при ней потребуется сутки или больше, чтобы достичь берегов противника из западных прибрежных вод.

Для сравнения Тракимавичюс отметил, что запущенная с материковой части США межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III может достичь стратегических целей примерно за час. Он также добавил, что увеличение скорости наверняка добавит “Посейдону” шумности, что облегчит обнаружение торпеды гидроакустическими системами.

В статье в рецензируемом журнале Space & Defense от августа 2025 года Джулай Декарпентри отметила, что трудно достоверно оценить заявленные возможности “Посейдона”. Декарпентри подчеркнула, что, хотя некоторые априори умаляют “Посейдон” как пропагандистский трюк, большинство экспертов сходятся в том, что система действительно существует и что Россия не скупится на ее разработку и внедрение.

В этом споре о подлинности “Посейдона” она утверждает, что сами секретность и двусмысленность этого оружия, вне зависимости от самого факта его существования, вносят неопределенность в западную оценку угроз, чем еще больше укрепляют позиции России в области сдерживания.

Независимо от того, окажется ли “Посейдон” революционным оружием или лишь дорогостоящим нишевым средством, его разработка уже изменила расчеты сдерживания и вынудила США и союзников переосмыслить само подводное ядерное соперничество.

*Признан в России нежелательной организацией.