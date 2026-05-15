Россия достигла самой большой в мире дальности ракет: новая МБР "Сармат" обладает более чем двукратным превосходством над западными аналогами (Military Watch Magazine, США)

MWM: российский "Сармат" поражает цели на расстоянии свыше 35 тысяч километров

Россия вывела на боевое дежурство "Сармат", пишет MWM. Новая МБР способна поражать цели на расстоянии свыше 35 тысяч километров и обходить любые системы ПРО. Эти характеристики делают ракету самым мощным стратегическим комплексом в мире.

Президент России Владимир Путин сообщил, что новая тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат" обладает наибольшей в мире дальностью поражения — 35 тысяч километров.

"Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны", — отметил президент.

Он добавил, что это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий стоящему на вооружении "Воеводе".

"Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого из существующих самых мощных западных аналогов", — пояснил он.

Чтобы оценить возможности "Сармата", следует отметить, что предыдущие российские межконтинентальные ракеты "Тополь" и "Ярс" имели расчетную дальность около 11 тысяч километров, а американская МБР LGM-30G Minuteman III, единственная ракета НАТО наземного базирования — порядка 13 тысяч километров. До этого рекордсменами считались китайские ракеты DF-41 и DF-5, а также северокорейские Hwasong-17 и Hwasong-18, дальность которых оценивалась примерно в 15 тысяч километров — то есть менее половины от возможностей "Сармата".

Экстремальная дальность российской ракеты, вероятно, связана с интеграцией гиперзвукового планирующего блока "Авангард", который способен облететь вокруг всего земного шара перед поражением цели. Это позволяет наносить удары по хорошо защищенным объектам с любых возможных направлений, что сокращает время предупреждения и усложняет работу систем противоракетной обороны.

Вооруженные силы России поставили "Сармат" на боевое дежурство в августе 2023 года, а первые испытания прошли в апреле 2022 года. Ракета была разработана для замены советской системы Р-36М2 "Воевода", находящейся на вооружении с 1988 года. Президент Путин ранее заявлял, что ракета способна преодолевать все современные средства противоракетной обороны. У нее нет аналогов в мире, и не будет еще долгое время. Он назвал ее поистине уникальным оружием, которое укрепит боеспособность вооруженных сил России. "Сармат" является самой тяжелой ракетой в мире — ее масса превышает 208 тонн. Она размещается в пусковых шахтах, в отличие от более легких мобильных ракет "Ярс", которые базируются преимущественно на пусковых установках в комбинации с другими тяжелыми и легкими МБР.

Возможность гиперзвуковых планирующих блоков радикально повысить потенциал МБР вызывает серьезную обеспокоенность на Западе, особенно на фоне того, что государства Западного блока все еще отстают от Китая и России в их практическом внедрении из-за проблем в разработке. О трудностях, связанных с такими системами, в 2021 году рассказал заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джон Хайтен.

После испытаний, проведенных в том же году, он сообщил: "Они запустили дальнобойную ракету, которая облетела вокруг Земли, отделила гиперзвуковой планирующий блок, который затем снова достиг Китая и точно поразил цель".

Хайтен предупредил, что Пекин может получить возможность нанести внезапный ядерный удар по США, несмотря на относительно небольшой ядерный арсенал, поскольку гиперзвуковые планирующие блоки значительно увеличивают военную мощь.

Комментируя запуск ракет в Китае в 2021 году, генерал Хайтен подчеркнул, что аппарат поразил цель с высокой точностью, несмотря на огромную дальность и скорость полета, и отметил, что темпы развития новых технологий в Китае поразительны. Хотя оборонная промышленность России во многих областях отстает от китайской, остается неясным, удалось ли ей сохранить паритет в разработке гиперзвуковых планирующих блоков.

Работы над системой, ставшей основой для гиперзвукового аппарата "Авангард", начались еще в СССР в 1980-х годах, но затем, после распада государства, были приостановлены более чем на десятилетие. В марте 2018 года президент Путин объявил о возобновлении их разработки.

В 2024 году он подчеркнул, что программа "Авангард" стала асимметричным ответом на колоссальные инвестиции Запада в стратегические системы ПРО: "Если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известной, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны — „Авангард“, межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности, — ну просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО".

В ответ на появление стратегических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками Министерство обороны США запустило программу противоракетной обороны "Золотой купол", предусматривающую размещение перехватчиков в космосе. Цель состоит в том, чтобы поражать ракеты, такие как "Сармат", до того, как они сбросят гиперзвуковые блоки, пока они еще находятся над территорией России, Китая или Северной Кореи и движутся с относительно невысокой скоростью.

Однако осуществимость ключевых элементов программы "Золотой купол", включая перехватчики, размещаемые в космосе, вызывает серьезные сомнения из-за огромных финансовых затрат, а также вследствие неясности их эффективности против современных баллистических ракет, оснащенных гиперзвуковыми технологиями.