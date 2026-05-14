САПР «Макс» против Zuken и Mentor: Известный российский авиазавод перешел на отечественное ПО

Разработчик самолетов «Байкал», УТС-800, ТВРС-44 и новой линейки двигателей ВК-800С — Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) — сообщил 22 апреля 2026 года о завершении перехода на отечественную систему автоматизированного проектирования «Макс» для разработки бортовых кабельных сетей летательных аппаратов. Процесс импортозамещения занял у специалистов предприятия более года, и теперь все конструкторские работы по кабельным сетям воздушных судов ведутся в российской программе без потери качества и производительности. Что это за программный продукт?

САПР «Макс» — это специализированное программное обеспечение, созданное для полной автоматизации процессов проектирования кабельных сетей, а также гидравлических и пневматических трубопроводных систем. Разработчиком и правообладателем системы является российское АО «Цифровая мануфактура». Работы над созданием этого продукта велись около пяти лет. В 2020 году САПР «Макс» была официально представлена на профильных выставках, а также включена в реестр отечественного программного обеспечения, что подтвердило ее готовность к промышленной эксплуатации. Помимо авиастроения, система успешно применяется в машиностроении, приборостроении и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также активно внедряется в сфере железнодорожного транспорта и вертолетостроения.

САПР «Макс». Источник: УЗГА

Ранее на УЗГА для этих задач использовалось иностранное программное обеспечение, однако после ухода его вендора с российского рынка техническая поддержка была прекращена, а приобретение новых лицензий стало невозможным. В это же время завод столкнулся с ростом производственных показателей и усложнением выпускаемой техники, что лишь повысило потребность в эффективных инструментах автоматизации. Для замены ушедшего ПО специалистами УЗГА был проведен тщательный анализ рынка, в результате которого выбор пал на отечественную САПР «Макс».

За рубежом для аналогичных задач по проектированию сложных кабельных систем и жгутов проводов традиционно используются такие решения, как Zuken E3.series и Mentor Graphics Capital. Эти системы, также применяемые в авиастроении и автомобилестроении, предоставляют широкие возможности для 3D-проектирования, управления данными и интеграции с другими PLM-системами.

Внедрение САПР «Макс» на УЗГА было сопряжено не только с обучением персонала, но и с глубокой интеграцией в существующую ИТ-инфраструктуру предприятия. Новая система была синхронизирована с единой платформой управления мастер-данными на базе 1С. Благодаря этому каждый новый электротехнический компонент, запрошенный конструктором, получает уникальный код, после чего информация о нем автоматически становится доступна во всех смежных программах, что полностью исключает риск путаницы в обозначениях.

По информации представителей предприятия, функциональность российской системы «Макс» позволяет не только проектировать, но и выполнять автоматическую проверку схем: программа самостоятельно проверяет соответствие сечения проводов, совместимость разъемов и даже рассчитывает толщину жгута и необходимое количество материалов. Параллельно с этим программа в автоматическом режиме генерирует полный комплект рабочей документации, включая чертежи, таблицы и спецификации.

Результатом планомерной работы стала полная замена импортного ПО при сохранении накопленной базы компонентов, которая сейчас пополняется примерно на триста новых позиций ежемесячно. Организация работы конструкторов в единой цифровой среде позволила значительно ускорить выпуск документации и обеспечить стабильный выпуск сложной авиационной техники.

Иван Захаров