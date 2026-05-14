Войти
ixbt.com

Завод из «российской Кремниевой долины» оказался на грани после мегапроекта по производству 130-нанометровых чипов: «Ангстрем» будут спасать

247
0
0
Микроэлектроника
Микроэлектроника.
Источник изображения: Изображение сгенерировано Grok

Судьбу легендарного завода «Ангстрем» решат за ближайшие 18 месяцев

Зеленоградский микроэлектронный завод «Ангстрем», накопивший долги более чем на 200 млрд рублей, решили сохранить за счёт внешнего управления и масштабной реструктуризации. Соответствующий план Арбитражный суд утвердил в феврале 2026 года. В ближайшие полтора года предприятие ждёт серьёзная оптимизация производства и расходов.

Согласно утверждённому плану, на заводе собираются закрыть часть нерентабельных направлений, сократить издержки, реализовать часть имущества и одновременно увеличить загрузку оставшихся производственных мощностей.

Текущие финансовые проблемы напрямую связаны с историей проекта «Ангстрем-Т» — одной из самых амбициозных попыток создать в России современное производство микросхем. В 2000-х годах структура «Ангстрем-Т» была создана для запуска фабрики по выпуску полупроводников по техпроцессу 130 нм. Для проекта закупили бывшее в эксплуатации европейское оборудование AMD и Infineon, а финансирование обеспечивалось крупным кредитом через ВЭБ.

Предполагалось, что предприятие сможет выпускать чипы для банковских карт, RFID-систем, промышленной электроники и телекоммуникационного оборудования. Однако проект столкнулся с целым комплексом проблем: высокой долговой нагрузкой, сложностями модернизации оборудования, ограниченным спросом и последующими санкционными ограничениями.

В итоге «Ангстрем-Т» обанкротился, а обязательства по кредиту постепенно перешли на основной завод «Ангстрем». К моменту судебных разбирательств долг вырос примерно до 1,3 млрд евро.

В 2024 году в отношении предприятия была введена процедура наблюдения, а ВЭБ.РФ заявил требования более чем на 245 млрд рублей.

Несмотря на финансовые сложности, «Ангстрем» сохраняет статус стратегического предприятия российской микроэлектроники. Завод остаётся одним из старейших центров отрасли в Зеленограде и продолжает выпускать специализированные микросхемы и электронику для промышленности, телекоммуникаций и государственных заказов.

По данным отчётности за 2025 год, среди акционеров предприятия значатся «Элемент», «КонтрактФинанс Групп», «Ангстрем Инвест», «РТ-Капитал» и «Российская электроника».

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ангстрем
Росэлектроника
Проекты
RFID
Наноиндустрия
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 05:04
  • 1
Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России
  • 14.05 00:31
  • 4
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 13.05 23:42
  • 15777
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США