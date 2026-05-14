Завод из «российской Кремниевой долины» оказался на грани после мегапроекта по производству 130-нанометровых чипов: «Ангстрем» будут спасать

Судьбу легендарного завода «Ангстрем» решат за ближайшие 18 месяцев

Зеленоградский микроэлектронный завод «Ангстрем», накопивший долги более чем на 200 млрд рублей, решили сохранить за счёт внешнего управления и масштабной реструктуризации. Соответствующий план Арбитражный суд утвердил в феврале 2026 года. В ближайшие полтора года предприятие ждёт серьёзная оптимизация производства и расходов.

Согласно утверждённому плану, на заводе собираются закрыть часть нерентабельных направлений, сократить издержки, реализовать часть имущества и одновременно увеличить загрузку оставшихся производственных мощностей.

Текущие финансовые проблемы напрямую связаны с историей проекта «Ангстрем-Т» — одной из самых амбициозных попыток создать в России современное производство микросхем. В 2000-х годах структура «Ангстрем-Т» была создана для запуска фабрики по выпуску полупроводников по техпроцессу 130 нм. Для проекта закупили бывшее в эксплуатации европейское оборудование AMD и Infineon, а финансирование обеспечивалось крупным кредитом через ВЭБ.

Предполагалось, что предприятие сможет выпускать чипы для банковских карт, RFID-систем, промышленной электроники и телекоммуникационного оборудования. Однако проект столкнулся с целым комплексом проблем: высокой долговой нагрузкой, сложностями модернизации оборудования, ограниченным спросом и последующими санкционными ограничениями.

В итоге «Ангстрем-Т» обанкротился, а обязательства по кредиту постепенно перешли на основной завод «Ангстрем». К моменту судебных разбирательств долг вырос примерно до 1,3 млрд евро.

В 2024 году в отношении предприятия была введена процедура наблюдения, а ВЭБ.РФ заявил требования более чем на 245 млрд рублей.

Несмотря на финансовые сложности, «Ангстрем» сохраняет статус стратегического предприятия российской микроэлектроники. Завод остаётся одним из старейших центров отрасли в Зеленограде и продолжает выпускать специализированные микросхемы и электронику для промышленности, телекоммуникаций и государственных заказов.

По данным отчётности за 2025 год, среди акционеров предприятия значатся «Элемент», «КонтрактФинанс Групп», «Ангстрем Инвест», «РТ-Капитал» и «Российская электроника».