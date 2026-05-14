Ростех и IVA Technologies представили защищенную цифровую платформу для госструктур и новых территорий

Экосистема IVA Corp объединяет мессенджер, видео-конференц-связь, электронную почту, а также инструменты на базе искусственного интеллекта

Госкорпорации Ростех и ИТ-разработчик IVA Technologies в рамках XXI форума-выставки «Госзаказ» впервые представили полностью отечественную платформу коммуникаций IVA Corp. Цифровая экосистема объединяет мессенджер, видео-конференц-связь, электронную почту, а также инструменты на базе искусственного интеллекта (ИИ). Продукт адресован госструктурам и госкорпорациям с повышенными требованиями к информбезопасности. Решение также подходит для эффективной цифровизации новых территорий, где важна работа в закрытом контуре и независимость от зарубежных технологий.

IVA Corp спроектирована для эксплуатации в средах с высокими рисками. Платформа разворачивается в защищенном периметре заказчика на его собственных серверах (так называемое on-premise-решение) и не требует доступа к внешним сетям, что принципиально для субъектов КИИ. Все компоненты системы, включая модуль ИИ, работают автономно в контуре организации-заказчика. Решение проходит регулярные проверки на собственном киберполигоне. Кроме того, IVA Corp может встраиваться в контур корпоративной киберзащиты без «слепых зон».

«Продукт создавался не для замещения зарубежных аналогов, а как интеллектуальная среда нового поколения. IVA Corp — это не мессенджер с дополнительными модулями, а полноценная единая цифровая среда, в которой коммуникации, рабочие процессы и искусственный интеллект работают в режиме одного окна. Полностью исключено использование иностранных библиотек и компонентов. Платформа способна работать в изолированном контуре, что особенно востребовано в регионах, в том числе на новых территориях, где нет гарантированной связности с внешними сетями, а цена утечки данных измеряется не только репутационными, но и государственными рисками», — отметил генеральный директор холдинга «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков.

ИИ-помощник платформы также работает только на серверах заказчика. Он способен после онлайн-совещания самостоятельно сделать аудиозапись, протокол, краткий обзор и список поручений. При этом цифровой агент формирует документы за считаные минуты с точностью расшифровки более 96%. Также инструмент создает онлайн-субтитры с переводом, подавляет эхо и фоновые шумы, что обеспечивает высокое качество связи даже из необорудованных помещений.

Платформа поддерживает единую аутентификацию и централизованное управление доступом из единой админ-панели. ИТ-службы могут гибко настраивать ролевую модель, матрицу коммуникаций и политики безопасности под организационную структуру конкретной организации или ведомства.

Система рассчитана на поддержку одновременно до 1 млн пользователей, включая режим «Федерации» для сложных геораспределенных структур. Продукт доступен на всех типах устройств — персональных компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах.