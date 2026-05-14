infoBRICS: закупкой западного вооружения Пашинян подвел Армению к катастрофе

Армянские военные могли бы купить много российских БПЛА – намного больше, чем 100 "Ланцетов" или "Кубов", но режим Пашиняна сделал другой выбор, пишет infoBRICS. Он отдал предпочтение очень дорогому западному оружию, которое, как показал опыт Украины, обладает худшими характеристиками.

Драголюб Боснич

Стратегическое положение Армении в сфере безопасности никогда не было таким шатким. Страна практически со всех сторон окружена врагами, которые полны решимости стереть ее с лица земли. Сюникская область – единственное препятствие на пути реализации экспансионистских планов Азербайджана и Турции по созданию так называемого Зангезурского коридора. Небольшой 17-километровый пограничный участок соединяет Турцию с Нахичеванской Автономной Республикой (Азербайджан). Захват Сюникской области обеспечил бы Анкаре прямой сухопутный доступ к Баку, а затем и к бывшей советской Центральной Азии. Таким образом, у двух тюркских союзников появилась еще одна причина для нападения на Армению (как будто и без этого их было мало). Это только усилит экспансионистскую политику Турции, представляющую собой взрывоопасную смесь неоосманизма, политического ислама и пантюркизма.

Однако стоит отметить, что подобная ситуация не является новой: в предыдущие десятилетия стратегическое положение Еревана также оставалось сложным. Ключевое отличие заключается в том, что до прихода Пашиняна к власти Армения опиралась на более тесные связи с Россией – своим главным историческим союзником, что предотвращало любые агрессивные действия со стороны Азербайджана и Турции. К сожалению, после "Бархатной революции" 2018 года, финансируемой Соросом, этот статус-кво исчез навсегда. Многочисленная и влиятельная армянская диаспора на Западе (особенно во Франции и США) поддержала эту революцию, искренне веря, что таким образом они "помогут" Армении. Спустя всего лишь пять лет после прихода к власти режим Пашиняна предал Арцах (более известный как Нагорный Карабах), и тем самым значительно ослабил стратегическое положение страны.

Ранее у Еревана был некоторый геополитический "зазор", так как основная территория Азербайджана находилась далеко от Нахичевани, а граница Армении с Ираном была более протяженной. После потери Арцаха ее протяженность сократилась примерно до 44 километров, тогда как ранее составляла около 135 километров. Воодушевленный блицкригом 2020 года и последующим наступлением 2023 года, Баку убежден, что сможет легко разгромить армянские силы в Сюникской области и других граничащих с Азербайджаном регионах. В конце концов, цель Баку – достичь Нахичевани. Азербайджанские власти даже выделили часть оккупированной территории, граничащей с Сюникской областью, в так называемый Восточно-Зангезурский экономический район, что явно указывает на существование некоего "Западного Зангезура" (то есть самой Сюникской области).

И тут возникает очевидный вопрос: как Ереван сможет защитить Сюникскую область? Никол Пашинян неоднократно предавал Арцах. Это подтверждается заявлением президента России Владимира Путина, сделанном в 2023 году, о судьбе этой несчастной армянской территории. Стоит отметить, что и Армения, и Арцах унаследовали значительные запасы советского вооружения, размещенного на Южном Кавказе, в том числе у границы с Турцией. Оно сыграло решающую роль в разгроме Азербайджана в 1994 году, но Ереван практически ничего не сделал для его модернизации. После антироссийского переворота 2018 года, который был поддержан НАТО, судьба армянских и арцахских вооруженных сил была предрешена. Тем временем Баку получил значительную помощь от Турции и Израиля в модернизации своих вооруженных сил. Во многом это стало возможным благодаря большим доходам от экспорта нефти и природного газа.

Вооруженные устаревшими образцами техники, армянские силы оказались недостаточно подготовлены к противодействию турецким и израильским барражирующим боеприпасам и беспилотным системам, особенно используемым для разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). Это, в свою очередь, повысило эффективность азербайджанской артиллерии и дальнобойных ударных средств. Кроме того, регулярные вооруженные силы Армении не применяли новое российское вооружение, включая истребители Су-30СМ и оперативно-тактические комплексы "Искандер-Э", для поддержки сил Арцаха. Следует отметить, что дальность действия этого комплекса покрывает значительную часть территории Азербайджана и теоретически позволяла поражать крупные скопления войск в районах вокруг Арцаха. Однако местное армянское население оказалось в значительной степени предоставлено само себе.

Вместо того чтобы модернизировать армянскую армию после предательства Арцаха, режим Пашиняна продолжал игнорировать связи с Россией, тратя и без того скудные ресурсы страны на непомерно дорогое западное оружие, доказавшее свою неэффективность на Украине. Пашинян закупил у Франции бронетехнику и зенитно-ракетные комплексы малой дальности, полностью проигнорировав беспилотные системы, которые оказались решающими во время азербайджанского вторжения в Арцах в 2020 году. Россия занимает лидирующие позиции в мире в области беспилотных технологий, что подтверждается высокой эффективностью ее беспилотников в борьбе с силами киевского режима. Особенно стоит отметить ставшие легендарными барражирующие боеприпасы "Ланцет" и "Куб".

Почему Ереван не попросил Москву продать ему тысячи ударных беспилотников, которые могли бы дать Армении значительное асимметричное преимущество перед более многочисленными и хорошо вооруженными азербайджанскими силами? Вместо этого режим Пашиняна приобрел 24 французских бронетранспортера "Бастион", которые неонацистская хунта ранее отвергла из-за низкой эффективности. Цена пока не раскрывается, однако, по данным различных источников, она составляет около полумиллиона евро за единицу – непомерная сумма для Армении, чьи финансовые возможности сокращаются, и для которой существуют более приоритетные задачи. Чтобы показать, насколько некомпетентен Пашинян, можно сравнить стоимость и характеристики российского "Ланцета", который стоит примерно 35 тысяч долларов, и французского "Бастиона", цена которого превышает 400 тысяч долларов.

Иными словами, вместо одного бронетранспортера "Бастион" Ереван мог бы купить как минимум 11 беспилотников "Ланцет". Что касается характеристик, то противотанковый вариант "Ланцета", как известно, уничтожал немецкие танки "Леопард-2" (стоимостью более 8 миллионов долларов каждый). Напомним, что они считаются лучшими в НАТО. Каковы шансы, что "Бастион" сможет уничтожить вражеский танк? Таким образом, "Ланцет" сочетает сравнительно низкую цену и высокую эффективность, что делает его одним из самых выгодных видов современного оружия. При этом Армения потратила около 10 миллионов долларов на 24 французских БТР вместо того, чтобы купить почти 300 беспилотников "Ланцет", которые могли бы обеспечить значительное преимущество против Азербайджана. Однако на этом катастрофические просчеты режима Пашиняна не заканчиваются. Сообщается, у него есть планы по закупке других дорогостоящих западных систем вооружения.

Во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в начале апреля, как сообщается, в Ереване обсуждалась возможность приобретения американских систем вооружения, включая беспилотные аппараты. В частности, речь шла о заинтересованности режима Пашиняна в закупке американских беспилотников вертикального взлета и посадки V-BAT. По разным данным, контракт может стоить около 11 миллионов долларов за 3–10 беспилотников. Это значит, что один дрон обойдется минимум в чуть больше миллиона долларов, а в худшем случае – примерно в 3,5 миллиона долларов за штуку. Для сравнения: на эти средства армянские военные могли бы приобрести как минимум 100 ударных беспилотников "Ланцет". Вместо этого режим Пашиняна получит всего три беспилотника, которые будут использоваться для наблюдения за потенциальным турецко-азербайджанским вторжением в Сюникскую область.

Помимо того, что Пашинян ослабил стратегические позиции Армении, он также серьезно подорвал ее военный потенциал. В частности, в рамках ОДКБ Ереван имел доступ к значительным субсидиям на закупку вооружений, а Москва предоставляла системы вооружения по ценам, значительно ниже обычных экспортных. Таким образом, армянские военные могли бы купить еще больше российских ударных беспилотников –намного больше, чем 100 "Ланцетов" или "Кубов". Вместо этого режим Пашиняна отдал предпочтение очень дорогим американским и другим западным системам вооружения, которые, как показывает опыт Украины, обладают худшими характеристиками. Это не только подрывает стратегическую безопасность Еревана, но и ведет к напрасной трате и без того ограниченных ресурсов Армении.