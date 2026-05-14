Канада рассматривает самолеты Saab, Boeing и L3Harris для создания флота платформ ДРЛО

ЦАМТО, 13 мая. Канада ведет работу по формированию национального флота самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) в рамках программы модернизации средств воздушной обороны.

Программа ориентирована на обнаружение угроз нового поколения (гиперзвуковых и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов), запускаемых с северного, морского и космического направлений. По оценке канадских военных, приоритетными источниками угроз являются Россия и Китай.

Согласно данным портала Defence Capabilities Blueprint Министерства национальной обороны Канады, планируется закупить шесть самолетов ДРЛО (AEW&C). Общий объем финансирования программы превышает 5 млрд. кан. долл. Помимо собственно воздушных судов, бюджет включает создание необходимой инфраструктуры: ангаров, учебно-тренировочных объектов, центра обеспечения проведения миссий и систем безопасности. Начало поставок запланировано на 2037-2038 ф.г., завершение – на 2040-2041 ф.г.

В соответствии с предвыборной программой Либеральной партии Канады (2025 год), правительство взяло обязательство приобрести самолеты AEW&C канадского производства. Пресс-секретарь государственного секретаря по военным закупкам Стивена Фу Лоран Бланшар подтвердил, что правительство проводит "углубленный анализ вариантов", продвигая процедуру закупки в более сжатые сроки по сравнению со стандартными. Оценка вариантов находится в совместном ведении Министерства национальной обороны, Министерства промышленности и Агентства оборонных инвестиций. Предоставление обновленной информации по процессу ожидается в ближайшие месяцы.

Основными претендентами на контракт являются три платформы: GlobalEye шведской компании Saab, Aeris X американской L3Harris Technologies и E-7 Wedgetail производства Boeing.