Войти
ЦАМТО

Канада рассматривает самолеты Saab, Boeing и L3Harris для создания флота платформ ДРЛО

210
0
0
Boeing E-7 Wedgetail
Boeing E-7 Wedgetail.
Источник изображения: zbiam.pl

ЦАМТО, 13 мая. Канада ведет работу по формированию национального флота самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) в рамках программы модернизации средств воздушной обороны.

Программа ориентирована на обнаружение угроз нового поколения (гиперзвуковых и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов), запускаемых с северного, морского и космического направлений. По оценке канадских военных, приоритетными источниками угроз являются Россия и Китай.

Согласно данным портала Defence Capabilities Blueprint Министерства национальной обороны Канады, планируется закупить шесть самолетов ДРЛО (AEW&C). Общий объем финансирования программы превышает 5 млрд. кан. долл. Помимо собственно воздушных судов, бюджет включает создание необходимой инфраструктуры: ангаров, учебно-тренировочных объектов, центра обеспечения проведения миссий и систем безопасности. Начало поставок запланировано на 2037-2038 ф.г., завершение – на 2040-2041 ф.г.

В соответствии с предвыборной программой Либеральной партии Канады (2025 год), правительство взяло обязательство приобрести самолеты AEW&C канадского производства. Пресс-секретарь государственного секретаря по военным закупкам Стивена Фу Лоран Бланшар подтвердил, что правительство проводит "углубленный анализ вариантов", продвигая процедуру закупки в более сжатые сроки по сравнению со стандартными. Оценка вариантов находится в совместном ведении Министерства национальной обороны, Министерства промышленности и Агентства оборонных инвестиций. Предоставление обновленной информации по процессу ожидается в ближайшие месяцы.

Основными претендентами на контракт являются три платформы: GlobalEye шведской компании Saab, Aeris X американской L3Harris Technologies и E-7 Wedgetail производства Boeing.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Китай
Россия
США
Продукция
GlobalEye
Компании
Boeing
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 05:04
  • 1
Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России
  • 14.05 00:31
  • 4
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 13.05 23:42
  • 15777
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США